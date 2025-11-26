https://1prime.ru/20251126/gaz-864965340.html

Добыча газа в России впервые выросла в 2025 году по сравнению с 2024 годом

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – впервые выросла в этом году по сравнению с прошлым, в январе-октябре – на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 540,2 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в октябре в месячном выражении выросла на 29,4%, а в годовом – на 2,2%, до 51,7 миллиарда кубометров. За десять месяцев показатель составил 456 миллиардов кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в октябре составила 8,6 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 4,8%, а в годовом – снизилась на 3,7%. За десять месяцев добыча уменьшилась на 4,4% к аналогичному периоду 2024 года – до 84,2 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за девять месяцев 2025 года составила 540,2 миллиарда кубометров. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (518,1 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.

