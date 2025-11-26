Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча газа в России впервые выросла в 2025 году по сравнению с 2024 годом - 26.11.2025
Добыча газа в России впервые выросла в 2025 году по сравнению с 2024 годом
Добыча газа в России впервые выросла в 2025 году по сравнению с 2024 годом - 26.11.2025, ПРАЙМ
Добыча газа в России впервые выросла в 2025 году по сравнению с 2024 годом
Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – впервые выросла в этом году по сравнению с прошлым, в январе-октябре – на 4,3% к аналогичному | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:45+0300
2025-11-26T19:45+0300
газ
рф
александр новак
росстат
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859586139_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_49931bb770121ae244f2b0ef7200eb5f.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – впервые выросла в этом году по сравнению с прошлым, в январе-октябре – на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 540,2 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) в октябре в месячном выражении выросла на 29,4%, а в годовом – на 2,2%, до 51,7 миллиарда кубометров. За десять месяцев показатель составил 456 миллиардов кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении. Добыча попутного нефтяного газа в октябре составила 8,6 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 4,8%, а в годовом – снизилась на 3,7%. За десять месяцев добыча уменьшилась на 4,4% к аналогичному периоду 2024 года – до 84,2 миллиарда кубометров. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за девять месяцев 2025 года составила 540,2 миллиарда кубометров. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (518,1 миллиарда кубометров). В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
газ, рф, александр новак, росстат, энергетика
Газ, РФ, Александр Новак, Росстат, энергетика
19:45 26.11.2025
 
Добыча газа в России впервые выросла в 2025 году по сравнению с 2024 годом

Добыча газа в России за 10 месяцев выросла на 4,3% — до 540,2 млрд кубов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Нефтяной станок-качалка на Абино-Украинском нефтегазовом месторождении в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Добыча газа в России – горючего природного и попутного нефтяного – впервые выросла в этом году по сравнению с прошлым, в январе-октябре – на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 540,2 миллиарда кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) в октябре в месячном выражении выросла на 29,4%, а в годовом – на 2,2%, до 51,7 миллиарда кубометров. За десять месяцев показатель составил 456 миллиардов кубометров, снизившись на 3% в годовом выражении.
Завод по производству СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Производство СПГ в России снизилось в январе-октябре
19:15
Добыча попутного нефтяного газа в октябре составила 8,6 миллиарда кубометров. В месячном выражении она увеличилась на 4,8%, а в годовом – снизилась на 3,7%. За десять месяцев добыча уменьшилась на 4,4% к аналогичному периоду 2024 года – до 84,2 миллиарда кубометров.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за девять месяцев 2025 года составила 540,2 миллиарда кубометров. Это на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (518,1 миллиарда кубометров).
В 2024 году суммарная добыча газа в России выросла на 7,4% – до 685 миллиардов кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что восстановление добычи после снижения прошлых лет связано с растущим спросом на внутреннем рынке, развитием нефтегазохимии и увеличением экспорта.
ТЭЦ и линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Выработка электроэнергии в России в октябре выросла на 13,6%
19:26
 
Газ РФ Александр Новак Росстат энергетика
 
 
