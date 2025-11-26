https://1prime.ru/20251126/gaz-864967745.html
Цены на газ в Европе снизились на 0,3%
Цены на газ в Европе снизились на 0,3% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе снизились на 0,3%
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,3% в среду - до 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T20:47+0300
2025-11-26T20:47+0300
2025-11-26T20:47+0300
газ
торги
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_0:110:3253:1939_1920x0_80_0_0_f6b644717cfba6ab57baf0fb122c9f3e.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,3% в среду - до 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 353,6 доллара (+0,8%). Ценовой максимум составил 354,4 доллара (+1%), ценовой минимум - 348,8 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 349,7 доллара (-0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 350,8 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251126/neft-864966970.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027341_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_503067829a7be6ec858d5448e975cdf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, торги, европа, нидерланды, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Цены на газ в Европе снизились на 0,3%
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,3% — до $350 за тыс кубометров
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе снизились на 0,3% в среду - до 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 353,6 доллара (+0,8%). Ценовой максимум составил 354,4 доллара (+1%), ценовой минимум - 348,8 доллара (-0,6%). Последние фьючерсы торговались по 349,7 доллара (-0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 350,8 доллара за тысячу кубометров.
В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Нефть дешевеет после выхода данных об увеличении ее запасов в США