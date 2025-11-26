https://1prime.ru/20251126/gazprom-864969036.html

Аналитик высказал ожидания по дивидендам "Газпрома" за 2025-2026 годы

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Дивидендов от "Газпрома" за 2025 и 2026 годы ждать не стоит, постепенное ослабление рубля, снижение долговой нагрузки и процентных расходов в следующем году позволят компании постепенно "возвращаться к каким-то высотам" при контролировании капитальные затрат, такое мнение высказал аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов. "На "Газпром" мы смотрим исключительно в разрезе того, как восстанавливается его бизнес. По результатам 2025 года получается, что он восстанавливается не столько от сильного роста экспорта. Правительство в этом году отменило нашлепку на НДПИ на газ в 600 миллиардов рублей, это значительно поддерживает результаты группы", – сказал он журналистам. "Если мы остаемся в такой парадигме, я думаю, что дивидендов в ближайшие два года, 2025–2026 годы, не стоит ждать", – добавил аналитик. Но в целом результаты "Газпрома" улучшаются, указал Шумилов. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов отмечал, что в первом полугодии 2025 года "Газпром" показал хорошие финансовые результаты. Так, чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Газпрома", за январь–июнь 2025 года составила 983 миллиарда рублей (–5,7%). Свободный денежный поток "Газпрома" по МСФО за первое полугодие был положительным и составил 281 миллиард рублей после отрицательного годом ранее. "То, что у "Газпрома" рост свободного денежного потока вышел в положительную зону, – это все, конечно, хорошо, но нужно еще вычесть проценты из них. Объем чистых уплаченных процентов по итогам этого года может составить около 800 миллиардов рублей. Мы смотрим на свободный денежный поток уже с учетом этого фактора, и, конечно, в таком случае показатель все еще находится в отрицательной зоне", – отметил аналитик. Следующий год может быть неплохим для компании: постепенное ослабление рубля, снижение долговой нагрузки и процентных расходов – все это позволит компании постепенно возвращаться к каким-то высотам, обратил внимание Шумилов. Но это произойдет только в том случае, если компания будет контролировать капитальные затраты, уточнил он. "В этом году капитальные расходы у "Газпром нефти" очень сильно растут из-за разработки месторождений в Восточной Сибири. У самого "Газпрома" я бы не сказал, что они сильно падают. То есть здесь есть всегда риск роста капитальных расходов. Пока мы не ждем дивидендов в ближайшее время", – заключил он. В последний раз "Газпром" выплачивал дивиденды за первое полугодие 2022 года. Тогда группа выплатила рекордные промежуточные дивиденды в 51,03 рубля за акцию (всего 1,208 триллиона рублей).

