Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом - 26.11.2025
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом - 26.11.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году,... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T12:07+0300
2025-11-26T12:14+0300
россия
общество
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168543_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_98cf9ab4982681a9328ff9bb1a06dccf.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Этой мерой поддержки (социальным контрактом - ред.) воспользовались 1,2 миллиона наших граждан. А за 2024 порядка 75,5% граждан увеличили свой доход по результатам его реализации", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек". Она отметила, что такая мера поддержки реализуется с 2021 года по всей России по единым правилам. Она дает гражданам возможность найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Человек, заключивший социальный контракт, получает не только финансовую помощь, но и поддержку в переобучении, восстановлении документов, прохождении стажировки.
рф
россия, общество, рф, татьяна голикова
РОССИЯ, Общество, РФ, Татьяна Голикова
12:07 26.11.2025 (обновлено: 12:14 26.11.2025)
 
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом

Голикова: социальным контрактом за все время воспользовались 1,2 млн россиян

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Этой мерой поддержки (социальным контрактом - ред.) воспользовались 1,2 миллиона наших граждан. А за 2024 порядка 75,5% граждан увеличили свой доход по результатам его реализации", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что такая мера поддержки реализуется с 2021 года по всей России по единым правилам. Она дает гражданам возможность найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Человек, заключивший социальный контракт, получает не только финансовую помощь, но и поддержку в переобучении, восстановлении документов, прохождении стажировки.
РОССИЯ Общество РФ Татьяна Голикова
 
 
