https://1prime.ru/20251126/golikova-864953438.html
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом - 26.11.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году,... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T12:07+0300
2025-11-26T12:07+0300
2025-11-26T12:14+0300
россия
общество
рф
татьяна голикова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168543_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_98cf9ab4982681a9328ff9bb1a06dccf.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Этой мерой поддержки (социальным контрактом - ред.) воспользовались 1,2 миллиона наших граждан. А за 2024 порядка 75,5% граждан увеличили свой доход по результатам его реализации", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек". Она отметила, что такая мера поддержки реализуется с 2021 года по всей России по единым правилам. Она дает гражданам возможность найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Человек, заключивший социальный контракт, получает не только финансовую помощь, но и поддержку в переобучении, восстановлении документов, прохождении стажировки.
https://1prime.ru/20251027/lekarstva-863976812.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846168543_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_feb5237ea8f5eb9e8b873db8d03e59d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, татьяна голикова
РОССИЯ, Общество , РФ, Татьяна Голикова
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
Голикова: социальным контрактом за все время воспользовались 1,2 млн россиян
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Этой мерой поддержки (социальным контрактом - ред.) воспользовались 1,2 миллиона наших граждан. А за 2024 порядка 75,5% граждан увеличили свой доход по результатам его реализации", - сказала Голикова
во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она отметила, что такая мера поддержки реализуется с 2021 года по всей России по единым правилам. Она дает гражданам возможность найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Человек, заключивший социальный контракт, получает не только финансовую помощь, но и поддержку в переобучении, восстановлении документов, прохождении стажировки.
Голикова рассказала о доле отечественных лекарств на российском рынке