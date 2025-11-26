https://1prime.ru/20251126/golikova-864953438.html

Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом

2025-11-26

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Социальным контрактом воспользовались 1,2 миллиона человек в России с начала его действия, доходы 75,5% пользователей этой меры поддержки выросли в 2024 году, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Этой мерой поддержки (социальным контрактом - ред.) воспользовались 1,2 миллиона наших граждан. А за 2024 порядка 75,5% граждан увеличили свой доход по результатам его реализации", - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек". Она отметила, что такая мера поддержки реализуется с 2021 года по всей России по единым правилам. Она дает гражданам возможность найти работу, открыть собственное дело или развивать личное подсобное хозяйство. Человек, заключивший социальный контракт, получает не только финансовую помощь, но и поддержку в переобучении, восстановлении документов, прохождении стажировки.

