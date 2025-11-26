Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Голикова рассказала о росте максимальных сумм страховых выплат - 26.11.2025, ПРАЙМ
Голикова рассказала о росте максимальных сумм страховых выплат
2025-11-26T12:22+0300
2025-11-26T12:22+0300
общество
россия
татьяна голикова
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Максимальные размеры страховых выплат, как пособие по беременности и родам и ежемесячная выплата по уходу за ребенком, увеличились более чем в два раза за последние четыре года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. “За последние четыре года максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в два раза. Пособие по беременности и родам увеличилось с 360 тысяч рублей в 2022 году до 794 тысяч рублей в 2025 году”, - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек". Она также отметила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот же период выросло с 31 тысячи рублей до почти 69 тысяч рублей. А в 2026 году максимальная сумма этой выплаты составит 83 тысячи рублей. В то время как пособие по беременности и родам вырастет до 955,8 тысяч рублей.
общество, россия, татьяна голикова
Общество , РОССИЯ, Татьяна Голикова
12:22 26.11.2025
 
Голикова рассказала о росте максимальных сумм страховых выплат

Голикова: максимальные суммы страховых выплат выросли за 4 года более чем в 2 раза

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Максимальные размеры страховых выплат, как пособие по беременности и родам и ежемесячная выплата по уходу за ребенком, увеличились более чем в два раза за последние четыре года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
“За последние четыре года максимальные суммы страховых выплат выросли более чем в два раза. Пособие по беременности и родам увеличилось с 360 тысяч рублей в 2022 году до 794 тысяч рублей в 2025 году”, - сказала Голикова во время сессии-презентации "100 проектов будущего России: Человек".
Она также отметила, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком за этот же период выросло с 31 тысячи рублей до почти 69 тысяч рублей. А в 2026 году максимальная сумма этой выплаты составит 83 тысячи рублей. В то время как пособие по беременности и родам вырастет до 955,8 тысяч рублей.
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Голикова рассказала, сколько россиян воспользовались социальным контрактом
12:07
 
ОбществоРОССИЯТатьяна Голикова
 
 
