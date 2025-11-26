Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты - 26.11.2025
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты
Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло "сумасшедшей" цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. | 26.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло "сумасшедшей" цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры", - сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Сервис добровольного установления такого запрета заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
бизнес, общество , россия, дмитрий григоренко, совет федерации
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации
12:29 26.11.2025
 
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты

Григоренко: самозапреты на кредиты оформили 17 миллионов человек

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло "сумасшедшей" цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры", - сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации.
Сервис добровольного установления такого запрета заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
Григоренко рассказал, сколько россиян ежедневно пользуются "Госуслугами"
13 сентября, 10:16
 
БизнесОбществоРОССИЯДмитрий ГригоренкоСовет Федерации
 
 
