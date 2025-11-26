https://1prime.ru/20251126/grigorenko-864953726.html
Григоренко заявил о "сумасшедшем" числе оформивших самозапреты на кредиты
2025-11-26T12:29+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Количество оформивших самозапреты на получение кредитов достигло "сумасшедшей" цифры в 17 миллионов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко."На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты на кредиты. Это по-настоящему сумасшедшие цифры", - сказал он во время выступления в рамках правительственного часа в Совете Федерации. Сервис добровольного установления такого запрета заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.
