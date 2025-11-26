Григоренко заявил о росте вклада IT-сектора в ВВП России

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251126/grigorenko-864953875.html
2025-11-26T12:37+0300
2025-11-26T12:37+0300
финансы
россия
рф
дмитрий григоренко
совет федерации
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Вклад IT-сектора в валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации растет высокими темпами, доля отрасли составляет 6%, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. "Вклад IT-сектора в ВВП Российской Федерации растет намного быстрее большинства традиционных секторов экономики. На сегодняшний день доля отрасли IT в ВВП составляет 6%, это итоги 2024 года. В 2023 году было 5,2%", - сказал он. Он также отметил темп роста выручки IT-отрасли: в прошлом году рост составил больше 20%, по итогам этого года ожидается такая же динамика.
финансы, россия, рф, дмитрий григоренко, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации
12:37 26.11.2025
 
© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Вклад IT-сектора в валовой внутренний продукт (ВВП) Российской Федерации растет высокими темпами, доля отрасли составляет 6%, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"Вклад IT-сектора в ВВП Российской Федерации растет намного быстрее большинства традиционных секторов экономики. На сегодняшний день доля отрасли IT в ВВП составляет 6%, это итоги 2024 года. В 2023 году было 5,2%", - сказал он.
Он также отметил темп роста выручки IT-отрасли: в прошлом году рост составил больше 20%, по итогам этого года ожидается такая же динамика.
ФинансыРОССИЯРФДмитрий ГригоренкоСовет Федерации
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
