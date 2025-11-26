Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Григоренко рассказал, сколько россиян воспользовались "жизненной ситуацией"
Григоренко рассказал, сколько россиян воспользовались "жизненной ситуацией"
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти 10 миллионов россиян воспользовались сервисом "жизненная ситуация" для поступления в вуз с момента запуска, а "защитой от мошенников" - почти три миллиона, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации. "И топ-5 "жизненных ситуаций" самая востребованная "жизненная ситуация", например, это поступление в вуз онлайн, почти 10 миллионов человек воспользовались. На втором месте, кстати, это защита от мошенников, "жизненная ситуация", почти 3 миллиона человек", - сказал Григоренко. Он также отметил, что в настоящий момент уже действует более 40 федеральных сервисов, также в регионах существует более 300 региональных сервисов "жизненная ситуация".В конце августа текущего года в аппарате вице-премьера сообщили, что более 15 миллионов россиян воспользовались сервисами "жизненные ситуации" на "Госуслугах". Так, самыми востребованными из них стали сервисы для поступления в вуз, выхода на пенсию, записи на спортивные соревнования, многодетных семей, выезда на охоту и рыбалку.Оказание госуслуг в формате "жизненных ситуаций" в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% - время на получение госуслуг, и на 64% - необходимость посещения ведомств.
РОССИЯ, Общество , РФ, Дмитрий Григоренко, Совет Федерации
13:00 26.11.2025
 
Григоренко рассказал, сколько россиян воспользовались "жизненной ситуацией"

Григоренко: почти 10 миллионов россиян воспользовались "жизненной ситуацией"

© РИА Новости . Илья Питалев
Вице-премьер Д. Григоренко - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Почти 10 миллионов россиян воспользовались сервисом "жизненная ситуация" для поступления в вуз с момента запуска, а "защитой от мошенников" - почти три миллиона, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко во время выступления в рамках "правительственного часа" в Совете Федерации.
"И топ-5 "жизненных ситуаций" самая востребованная "жизненная ситуация", например, это поступление в вуз онлайн, почти 10 миллионов человек воспользовались. На втором месте, кстати, это защита от мошенников, "жизненная ситуация", почти 3 миллиона человек", - сказал Григоренко.
Он также отметил, что в настоящий момент уже действует более 40 федеральных сервисов, также в регионах существует более 300 региональных сервисов "жизненная ситуация".
В конце августа текущего года в аппарате вице-премьера сообщили, что более 15 миллионов россиян воспользовались сервисами "жизненные ситуации" на "Госуслугах". Так, самыми востребованными из них стали сервисы для поступления в вуз, выхода на пенсию, записи на спортивные соревнования, многодетных семей, выезда на охоту и рыбалку.
Оказание госуслуг в формате "жизненных ситуаций" в среднем позволило на 29% сократить количество необходимых документов, на 35% - время на получение госуслуг, и на 64% - необходимость посещения ведомств.
РОССИЯ Общество РФ Дмитрий Григоренко Совет Федерации
 
 
