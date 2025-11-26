Фондовые индексы США растут после выхода данных о безработице в стране

https://1prime.ru/20251126/indeks-864966458.html

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются в плюсе в среду после выхода статистики по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.31 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,75% - до 47 465,79 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,92%, до 23 237,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,79%, до 6 819,16 пункта. Аналитики обращают внимание на публикацию экономических данных по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 22 ноября, неожиданно сократилось - до 216 тысяч. Данные по рынку труда имеют большое значение для инвесторов, так как влияют на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание ФРС состоится 9-10 декабря. Согласно данным CME Group, 82,9% экспертов ждут снижения ставки регулятора до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные эксперты считают, что уровень ставки сохранится. При этом некоторые эксперты указывают на то, что еженедельные данные по заявкам по безработице дают центробанку возможность повременить с понижением ставки. "Никто не сможет истолковать этот отчет как свидетельство всплеска увольнений... Эти данные дают ФРС понять, что нет причин спешить со снижением ставок в декабре", - заявил агентству Рейтер главный экономист High Frequency Economics Карл Вайнберг (Carl Weinberg). Позднее на среду запланирована публикация ФРС "Бежевой книги" (Beige Book) - сводок комментариев об экономическом положении в стране. Трейдеры также следят за корпоративными новостями из США, влияющими на рыночную конъюнктуру. Так, акции американской HP Inc после закрытия основных торгов дешевеют более чем на 3%. Ранее в среду компания опубликовала квартальный отчет, показавший снижение прибыли в последнем квартале фингода.

