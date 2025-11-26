Проверка на прочность: инфляция в декабре попала между двух огней

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Декабрь традиционно становится проверкой на прочность для российской экономики – исторически это месяц с повышенной инфляцией. За период 2017-2024 годов средний декабрьский показатель составлял 0,76% против целевых 0,54% по оценкам ЦБ. И текущий декабрь не станет исключением, хотя ситуация выглядит значительно лучше прошлогодней.В декабре 2024 года инфляция достигла аномальных 1,32% месяц к месяцу. Тогда сработал "идеальный шторм": резкое ослабление рубля в четвертом квартале, которое быстро переложилось в цены, плюс стремительное удорожание продовольствия на фоне слабого урожая. Картина получилась крайне неблагоприятная.В текущем декабре действуют как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. К первым относится целый комплекс административных мер. С 1 декабря вступает в силу новая методика расчета утильсбора для импортных автомобилей. С 1 января повышается НДС с 20 до 22%, меняются условия его начисления для предприятий на УСН и отменяются льготы по операциям с банковскими картами. ЦБ оценивает вклад налоговых изменений в инфляцию в пределах 0,8 процентного пункта, при этом основной эффект может начать проявляться в декабре из-за опережающей реакции цен, но в максимальной степени ожидается в январе.В сентябре-октябре дополнительное инфляционное давление оказывал галопирующий рост цен на топливо из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения нефтепродуктов. Этот фактор может еще в течение какого-то времени влиять на транспортные и логистические издержки.Сезонные факторы также играют свою роль. Декабрь – время предновогоднего ажиотажа на продовольственные товары, которые традиционно вносят основной вклад в месячную инфляцию. К тому же на декабрь обычно приходился пик бюджетных расходов, создающий инфляционное давление.Однако есть и сдерживающие факторы. Ощутимое замедление внутреннего спроса, жесткие денежно-кредитные условия и относительно крепкий рубль работают на снижение ценового давления. Важно, что Минфин планирует более скромные расходы в конце года по сравнению с 2024-м, что должно уменьшить бюджетный стимул.Настораживающим сигналом остаются высокие инфляционные ожидания и ускорение роста денежной массы в октябре, связанное с активизацией корпоративного кредитования.Взвешивая все факторы, ожидаю инфляцию в декабре на уровне 0,7-0,9% месяц к месяцу – заметно ниже прошлогодних 1,32%. Годовая инфляция может оказаться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона ЦБ на 2025г (6,5-7%), что хоть и превышает цель ЦБ в 4%, но демонстрирует определенное замедление после турбулентного 2024 года.Автор - Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Декабрь традиционно становится проверкой на прочность для российской экономики – исторически это месяц с повышенной инфляцией. За период 2017-2024 годов средний декабрьский показатель составлял 0,76% против целевых 0,54% по оценкам ЦБ. И текущий декабрь не станет исключением, хотя ситуация выглядит значительно лучше прошлогодней.
В декабре 2024 года инфляция достигла аномальных 1,32% месяц к месяцу. Тогда сработал "идеальный шторм": резкое ослабление рубля в четвертом квартале, которое быстро переложилось в цены, плюс стремительное удорожание продовольствия на фоне слабого урожая. Картина получилась крайне неблагоприятная.
В текущем декабре действуют как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. К первым относится целый комплекс административных мер. С 1 декабря вступает в силу новая методика расчета утильсбора для импортных автомобилей. С 1 января повышается НДС с 20 до 22%, меняются условия его начисления для предприятий на УСН и отменяются льготы по операциям с банковскими картами. ЦБ оценивает вклад налоговых изменений в инфляцию в пределах 0,8 процентного пункта, при этом основной эффект может начать проявляться в декабре из-за опережающей реакции цен, но в максимальной степени ожидается в январе.
В сентябре-октябре дополнительное инфляционное давление оказывал галопирующий рост цен на топливо из-за повышенного сезонного спроса и сокращения предложения нефтепродуктов. Этот фактор может еще в течение какого-то времени влиять на транспортные и логистические издержки.
Сезонные факторы также играют свою роль. Декабрь – время предновогоднего ажиотажа на продовольственные товары, которые традиционно вносят основной вклад в месячную инфляцию. К тому же на декабрь обычно приходился пик бюджетных расходов, создающий инфляционное давление.
Однако есть и сдерживающие факторы. Ощутимое замедление внутреннего спроса, жесткие денежно-кредитные условия и относительно крепкий рубль работают на снижение ценового давления. Важно, что Минфин планирует более скромные расходы в конце года по сравнению с 2024-м, что должно уменьшить бюджетный стимул.
Настораживающим сигналом остаются высокие инфляционные ожидания и ускорение роста денежной массы в октябре, связанное с активизацией корпоративного кредитования.
Взвешивая все факторы, ожидаю инфляцию в декабре на уровне 0,7-0,9% месяц к месяцу – заметно ниже прошлогодних 1,32%. Годовая инфляция может оказаться вблизи нижней границы октябрьского прогнозного диапазона ЦБ на 2025г (6,5-7%), что хоть и превышает цель ЦБ в 4%, но демонстрирует определенное замедление после турбулентного 2024 года.
Автор - Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам"
