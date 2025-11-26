https://1prime.ru/20251126/ipoteka-864957025.html

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 16 триллионов рублей

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 16 триллионов рублей - 26.11.2025

Объем льготных ипотечных кредитов в России превысил 16 триллионов рублей

Общий портфель льготных ипотечных кредитов за все время их действия превысил 16 триллионов рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на... | 26.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Общий портфель льготных ипотечных кредитов за все время их действия превысил 16 триллионов рублей, сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на Domclick Digital Forum. "За все время работы льготных программ огромное количество граждан было поддержано, выдано льготных программ более 16 триллионов рублей ипотеки – это огромный портфель", – сказал Чебесков. Он сообщил, что сейчас льготные программы составляют порядка 80% от всех выдач ипотеки в России, а на первичном рынке – превышают 90% выдач. "Затраты бюджета на эти программы серьёзные, но мы прогнозируем, что по мере снижения ключевой ставки эти программы, затраты будут снижаться. Нам важно также не такими быстрыми темпами наращивать портфель", - добавил он. "Конечно, мы будем постепенно идти к тому, чтобы доля субсидируемых программ снижалась. Но мы понимаем, что это нельзя сделать завтра, это должно происходить постепенно. И это несомненно будет происходить, когда будет расти выдача рыночной ипотеки", – сказал Чебесков. По его словам, Минфин уже видит, что после того, как ЦБ немного снизил ключевую ставку, рыночные выдачи "поползли вверх". Поэтому замминистра уверен, что, даже если льготные программы начнут сокращаться, это будет полностью компенсироваться рыночными выдачами.

