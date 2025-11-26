https://1prime.ru/20251126/ipoteka-864957683.html

Минфин ожидает снижение рыночной ипотеки в 2026 году на 4-5 п.п.

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ надеется, что рыночная ставка по ипотеке в 2026 году снизится на 4-5 п.п. с учетом снижения ключевой ставки ЦБ, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на Domclick Digital Forum. "Мы надеемся, что с учетом снижения ключевой ставки снизится и рыночная ставка (по ипотеке - ред.), пункта на 4-5 надеемся", - сказал Чебесков, говоря о прогнозах министерства на 2026 год.

