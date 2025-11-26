Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции - 26.11.2025
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции - 26.11.2025
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции
Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана... | 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури Газальдже. "С учетом доступности транспортных коридоров и открытых морей Иран может стать центром для обмена и обеспечения стран региона продовольственными товарами, при этом обеспечивая некоторые свои нужды за счет торговли с Россией", - приводит его слова агентство IRNA. Министр сельского хозяйства Ирана добавил, что после подписания в январе 2025 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирану и РФ удалось достичь хороших договоренностей с российскими компаниями, а также выработать меморандумы с Минсельхозом РФ, которые упрощают торговлю двух стран в продовольственной сфере. "После подписания договора (торговый) обмен с Россией вырос таким образом, что сейчас в северных портах нашей страны хранится большое количество товаров повседневной необходимости, а также корма для скота", - добавил чиновник, отметив, что Россия является основным источником продукции. Министр сельского хозяйства Ирана, как сообщало агентство IRNA, прибыл в Москву 26 ноября для переговоров с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут.
20:53 26.11.2025
 
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции

Голамреза Нури: Иран планирует стать региональным хабом продовольственной продукции

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури Газальдже.
"С учетом доступности транспортных коридоров и открытых морей Иран может стать центром для обмена и обеспечения стран региона продовольственными товарами, при этом обеспечивая некоторые свои нужды за счет торговли с Россией", - приводит его слова агентство IRNA.
Министр сельского хозяйства Ирана добавил, что после подписания в январе 2025 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирану и РФ удалось достичь хороших договоренностей с российскими компаниями, а также выработать меморандумы с Минсельхозом РФ, которые упрощают торговлю двух стран в продовольственной сфере.
"После подписания договора (торговый) обмен с Россией вырос таким образом, что сейчас в северных портах нашей страны хранится большое количество товаров повседневной необходимости, а также корма для скота", - добавил чиновник, отметив, что Россия является основным источником продукции.
Министр сельского хозяйства Ирана, как сообщало агентство IRNA, прибыл в Москву 26 ноября для переговоров с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут.
