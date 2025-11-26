https://1prime.ru/20251126/iran-864967909.html
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции - 26.11.2025, ПРАЙМ
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции
Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T20:53+0300
2025-11-26T20:53+0300
2025-11-26T20:53+0300
сельское хозяйство
россия
иран
рф
москва
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури Газальдже. "С учетом доступности транспортных коридоров и открытых морей Иран может стать центром для обмена и обеспечения стран региона продовольственными товарами, при этом обеспечивая некоторые свои нужды за счет торговли с Россией", - приводит его слова агентство IRNA. Министр сельского хозяйства Ирана добавил, что после подписания в январе 2025 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирану и РФ удалось достичь хороших договоренностей с российскими компаниями, а также выработать меморандумы с Минсельхозом РФ, которые упрощают торговлю двух стран в продовольственной сфере. "После подписания договора (торговый) обмен с Россией вырос таким образом, что сейчас в северных портах нашей страны хранится большое количество товаров повседневной необходимости, а также корма для скота", - добавил чиновник, отметив, что Россия является основным источником продукции. Министр сельского хозяйства Ирана, как сообщало агентство IRNA, прибыл в Москву 26 ноября для переговоров с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут.
https://1prime.ru/20251109/konsortsium-864355306.html
иран
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, иран, рф, москва, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, ИРАН, РФ, МОСКВА, Оксана Лут, Минсельхоз
В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции
Голамреза Нури: Иран планирует стать региональным хабом продовольственной продукции