https://1prime.ru/20251126/iran-864967909.html

В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции

В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции - 26.11.2025, ПРАЙМ

В Иране заявили о планах стать хабом продовольственной продукции

Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T20:53+0300

2025-11-26T20:53+0300

2025-11-26T20:53+0300

сельское хозяйство

россия

иран

рф

москва

оксана лут

минсельхоз

https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Иран планирует превратиться в региональный хаб продовольственной продукции, в том числе за счет сотрудничества с РФ, заявил министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури Газальдже. "С учетом доступности транспортных коридоров и открытых морей Иран может стать центром для обмена и обеспечения стран региона продовольственными товарами, при этом обеспечивая некоторые свои нужды за счет торговли с Россией", - приводит его слова агентство IRNA. Министр сельского хозяйства Ирана добавил, что после подписания в январе 2025 года договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Ирану и РФ удалось достичь хороших договоренностей с российскими компаниями, а также выработать меморандумы с Минсельхозом РФ, которые упрощают торговлю двух стран в продовольственной сфере. "После подписания договора (торговый) обмен с Россией вырос таким образом, что сейчас в северных портах нашей страны хранится большое количество товаров повседневной необходимости, а также корма для скота", - добавил чиновник, отметив, что Россия является основным источником продукции. Министр сельского хозяйства Ирана, как сообщало агентство IRNA, прибыл в Москву 26 ноября для переговоров с главой Минсельхоза РФ Оксаной Лут.

https://1prime.ru/20251109/konsortsium-864355306.html

иран

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, иран, рф, москва, оксана лут, минсельхоз