В Италии ужесточили наказание за убийство женщин

2025-11-26T00:55+0300

общество

экономика

РИМ, 26 ноя – ПРАЙМ. Палата депутатов итальянского парламента во вторник одобрила законопроект об ужесточении наказания за убийство женщин в связи с их гендерной принадлежностью, говорится на сайте нижней палаты законодательного органа. Законопроект, который в июле принял Сенат, вводит в уголовный кодекс страны статью о "феминициде". Она будет наказывать пожизненным заключением любого, кто "убивает женщину в результате ненависти, дискриминации, злоупотребления полномочиями, контроля по отношению к ней, ограничения ее свободы или в связи с ее отказом установить или поддерживать эмоциональные отношения и ограничения личных свобод", говорится в тексте законопроекта. Итальянское законодательство уже предусматривает отягчающие обстоятельства для большинства убийств, которые можно квалифицировать как феминицид, но не как преступление само по себе. Как отмечает издание Post, закон о фемициде принят единогласно 237 голосами "за". Его рассмотрение состоялось в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается именно 25 ноября. Документ поступит на подпись к президенту республики, после чего вступит в силу. По данным Национального института статистики Istat, в 2024 году из 116 убийств, жертвами которых стала женщина, как преступление на основе гендерной принадлежности можно рассматривать 106. Шестьдесят две из этих женщин были убиты, будучи в отношениях, своим нынешним или бывшим партнером.

общество