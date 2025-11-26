https://1prime.ru/20251126/kallas-864947111.html

В США рассказали, как Рубио унизил Каллас из-за России

В США рассказали, как Рубио унизил Каллас из-за России - 26.11.2025, ПРАЙМ

В США рассказали, как Рубио унизил Каллас из-за России

секретарь США Марко Рубио не захотел встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине, из-за ее недостаточного... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T06:41+0300

2025-11-26T06:41+0300

2025-11-26T06:41+0300

сша

украина

женева

кая каллас

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg

МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио не захотел встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине, из-за ее недостаточного профессионализма, пишет журнал Responsible Statecraft.Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее ее (Каллас. — Прим. Ред.) глубокую некомпетентность как воплощения максималистской позиции, заключающейся, по ее собственным словам, исключительно в "ослаблении России и поддержке Украины"", — говорится в статье.Автор полагает, что неспособность главы внешнеполитического ведомства ЕС заключать мирные соглашения делает из нее препятствие на пути к мирному разрешению конфликта.Ранее издание Politico сообщало, что Рубио отказывается от встреч с Каллас из-за ее сложных взаимоотношений с Белым домом, и, по мнению одного из источников, в закулисных переговорах она занимает роль "плохого полицейского" для стран Европы.План США и позиция России На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева на переговорах в Женеве, европейская сторона также предложила свои поправки.Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.

сша

украина

женева

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, женева, кая каллас, марко рубио