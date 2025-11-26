В США рассказали, как Рубио унизил Каллас из-за России
RS: госсекретарь США Рубио отказался от встречи с Каллас из-за ее некомпетентности
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио не захотел встречаться с главой европейской дипломатии Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине, из-за ее недостаточного профессионализма, пишет журнал Responsible Statecraft.
Это вопиющее дипломатическое пренебрежение, подчеркивающее ее (Каллас. — Прим. Ред.) глубокую некомпетентность как воплощения максималистской позиции, заключающейся, по ее собственным словам, исключительно в "ослаблении России и поддержке Украины"", — говорится в статье.
Автор полагает, что неспособность главы внешнеполитического ведомства ЕС заключать мирные соглашения делает из нее препятствие на пути к мирному разрешению конфликта.
План США и позиция России
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил со своей стороны, что Киев должен начать договариваться, поскольку пространство свободы для принятия решений сокращается в ходе наступательных действий российских войск.