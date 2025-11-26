https://1prime.ru/20251126/kallas-864955403.html

На Западе раскрыли, что случилось с Каллас из-за России

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко высказалась о позиции Бельгии по использованию блокированных активов России, чем вызвала раздражение европейских политиков, | 26.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко высказалась о позиции Бельгии по использованию блокированных активов России, чем вызвала раздражение европейских политиков, пишет Euractiv. В материале отмечается, что она в Страсбурге решительно выступила в защиту предложения о кредитовании Украины под замороженные российские средства, чему противится Брюссель."Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?" — рассказал один из источников портала.Другой участник встречи отметил, что Каллас говорила о Бельгии в снисходительном тоне.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.

