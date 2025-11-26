На Западе раскрыли, что случилось с Каллас из-за России
Euractiv: Каллас вызвала раздражение в ЕС заявлением об активах России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас резко высказалась о позиции Бельгии по использованию блокированных активов России, чем вызвала раздражение европейских политиков, пишет Euractiv.
В материале отмечается, что она в Страсбурге решительно выступила в защиту предложения о кредитовании Украины под замороженные российские средства, чему противится Брюссель.
В материале отмечается, что она в Страсбурге решительно выступила в защиту предложения о кредитовании Украины под замороженные российские средства, чему противится Брюссель.
"Она спросила, чем Бельгия так обеспокоена. В какой суд бы обратилась Россия? Какой судья бы принял решение в пользу России?" — рассказал один из источников портала.
Другой участник встречи отметил, что Каллас говорила о Бельгии в снисходительном тоне.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.
Другой участник встречи отметил, что Каллас говорила о Бельгии в снисходительном тоне.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом.