Карелия ожидает в зимний период 400 тысяч туристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя - РИА Новости. Карелия ожидает в зимний период 400 тысяч туристов, сообщила пресс-служба главы республики. "Четыреста тысяч туристов ожидает Карелия в зимний период. По прогнозам, зимний турпоток в регион вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства республики отметил, что туристическая отрасль является неотъемлемой составляющей развития экономики региона, и увеличение турпотока должно обеспечить поступления в бюджет. "Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году обеспечить 5% валового продукта доходами от туристической отрасли. Сейчас в Карелии доходы от туризма составляют 3,7%. Увеличение турпотока – это серьезный импульс развития не только экономики, но и инфраструктуры населенных пунктов, а также решения вопросов экологии, преумножения нашего культурного наследия. Сегодня в Карелии действует почти тысяча объектов размещения. А это рабочие места для наших жителей, это налоги в местные бюджеты и развитие сопутствующих услуг", - сказал Парфенчиков. По его словам, ярким примером развития территории, в том числе за счет увеличения турпотока, является строительство визит-центра "Беломорские петроглифы" в Беломорском округе. "Еще несколько лет назад местом показа объекта наследия ЮНЕСКО был лес без инфраструктуры. Сейчас это современный комплекс с благоустроенной территорией, интерес к которому проявляют инвесторы, и скоро, помимо действующего выставочного зала, здесь откроется современная гостиница. В следующем (2026 - ред.) году мы будем праздновать 100-летие открытия беломорских петроглифов, что, безусловно, привлечет к ним внимание и со стороны туристов, и со стороны научного сообщества", - отметил глава Карелии. Сообщается, что Парфенчиков поставил задачу продолжить работу по обеспечению всесезонности турпотока в Карелию, что обеспечит и новые рабочие места, и дополнительные доходы в бюджет. По словам министра экономического развития Карелии Антона Фокина, всего в республике действует 992 объекта размещения на 21,6 тысячи мест. "Помимо традиционных мест в Петрозаводске и Сортавале, вниманию туристов предложены новые объекты размещения в других районах республики. В зимний сезон особое внимание будет уделено созданию праздничной атмосферы. Многие базовые услуги будут дополнены новыми программами, конкурсами, представлениями, концертами. Запланированы мероприятия различной направленности, которые позволят гостям республики глубже окунуться в мир северной красоты и приключений", - сказал он. Ключевыми событиями предстоящего зимнего сезона станут игры Дедов Морозов в Олонце, ярмарка-фестиваль "Я-я Кемска волость". Интересны для посещения такие места, как вотчина карельского Деда Мороза Талви Укко, поместье Деда Халла в Пряжинском районе, горный парк "Рускеала".

