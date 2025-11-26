Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хуснуллин заявил об отставании строительной отрасли по внедрению ИИ - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/khusnullin-864960519.html
Хуснуллин заявил об отставании строительной отрасли по внедрению ИИ
Хуснуллин заявил об отставании строительной отрасли по внедрению ИИ - 26.11.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин заявил об отставании строительной отрасли по внедрению ИИ
Строительная отрасль в России сильно отстает по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Domclick... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T18:03+0300
2025-11-26T18:03+0300
бизнес
технологии
недвижимость
москва
рф
китай
марат хуснуллин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862448505_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_433aa4906789bfda7988e371f684d3fc.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Строительная отрасль в России сильно отстает по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum. "Сейчас все говорят про искусственный интеллект, про цифровизацию. Мое убеждение, что если мы на этом не сконцентрируемся, мы ничего не достигнем. Надо вкладываться в искусственный интеллект. Я сам лично считаю, что мы очень серьезно не доработали. Особенно в нашей строительной отрасли, в девелопменте мы очень сильно отстаем", - заявил он, отметив, что Китай в этом смысле ушел вперед. По словам Хуснуллина, создание цифровых двойников городов является сейчас одной из задач отрасли. Он напомнил, что в Москве много лет пытались это сделать. "Я считаю, что мы давно уже должны перейти к цифровым двойникам. Москва с тем огромным заделом и технологиями сделает это. Мы всегда пользуемся опытом Москвы. Думаю, здесь тоже Москва будет у нас безусловным лидером", - добавил вице-премьер.
https://1prime.ru/20251126/zhile-864957324.html
москва
рф
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862448505_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_ecf0a67f696e0ceaf1093397c4be9af9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, технологии, недвижимость, москва, рф, китай, марат хуснуллин
Бизнес, Технологии, Недвижимость, МОСКВА, РФ, КИТАЙ, Марат Хуснуллин
18:03 26.11.2025
 
Хуснуллин заявил об отставании строительной отрасли по внедрению ИИ

Хуснуллин: строительная отрасль в России отстает по внедрению ИИ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Строительная отрасль в России сильно отстает по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum.
"Сейчас все говорят про искусственный интеллект, про цифровизацию. Мое убеждение, что если мы на этом не сконцентрируемся, мы ничего не достигнем. Надо вкладываться в искусственный интеллект. Я сам лично считаю, что мы очень серьезно не доработали. Особенно в нашей строительной отрасли, в девелопменте мы очень сильно отстаем", - заявил он, отметив, что Китай в этом смысле ушел вперед.
По словам Хуснуллина, создание цифровых двойников городов является сейчас одной из задач отрасли. Он напомнил, что в Москве много лет пытались это сделать.
"Я считаю, что мы давно уже должны перейти к цифровым двойникам. Москва с тем огромным заделом и технологиями сделает это. Мы всегда пользуемся опытом Москвы. Думаю, здесь тоже Москва будет у нас безусловным лидером", - добавил вице-премьер.
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
В 2025 году в России введут не менее 105 миллионов "квадратов" жилья
16:24
 
БизнесТехнологииНедвижимостьМОСКВАРФКИТАЙМарат Хуснуллин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала