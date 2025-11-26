https://1prime.ru/20251126/khusnullin-864960519.html
Хуснуллин заявил об отставании строительной отрасли по внедрению ИИ
2025-11-26T18:03+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Строительная отрасль в России сильно отстает по внедрению цифровых технологий и искусственного интеллекта, сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum. "Сейчас все говорят про искусственный интеллект, про цифровизацию. Мое убеждение, что если мы на этом не сконцентрируемся, мы ничего не достигнем. Надо вкладываться в искусственный интеллект. Я сам лично считаю, что мы очень серьезно не доработали. Особенно в нашей строительной отрасли, в девелопменте мы очень сильно отстаем", - заявил он, отметив, что Китай в этом смысле ушел вперед. По словам Хуснуллина, создание цифровых двойников городов является сейчас одной из задач отрасли. Он напомнил, что в Москве много лет пытались это сделать. "Я считаю, что мы давно уже должны перейти к цифровым двойникам. Москва с тем огромным заделом и технологиями сделает это. Мы всегда пользуемся опытом Москвы. Думаю, здесь тоже Москва будет у нас безусловным лидером", - добавил вице-премьер.
