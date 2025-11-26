Хуснуллин: в России могут ввести реструктуризацию штрафов застройщиков

https://1prime.ru/20251126/khusnullin-864970304.html
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство будет рассматривать реструктуризацию штрафов застройщиков, иначе часть из них может не справиться с накопившимися выплатами, рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин на Domclick Digital Forum. Ранее он сообщил, что мораторий на штрафы застройщикам за перенос сроков сдачи жилья не будут продлевать на 2026 год. "Будем подталкивать к тому, чтобы дома вводились и штрафы использовались как стимулирующая мера для ввода. И будем рассматривать, наверное, все-таки реструктуризацию штрафов, потому что сумма штрафов накопилась больше 100 миллиардов", - указал Хуснуллин. По его мнению, если начать взыскивать с застройщиков эту сумму, то в условиях высокой ключевой ставки часть девелоперов может не справиться с финансовой нагрузкой.
