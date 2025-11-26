Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/kitay-864961246.html
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia - 26.11.2025, ПРАЙМ
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia
Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T18:36+0300
2025-11-26T18:38+0300
нидерланды
китай
европа
марош шефчович
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/57/833715727_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_09a3b17d66021c101537e867cab8f556.jpg
ПЕКИН, 26 ноя – ПРАЙМ. Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР Ван Вэньтао. Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в среду провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся обстоятельный обмен мнениями по торгово-экономическим вопросам, включая вопрос о производителе полупроводников Nexperia. "Надеемся, что ЕС сыграет позитивную роль, призвав правительство Нидерландов как можно скорее предложить конструктивный план решения и создать благоприятные условия для проведения компаниями внутренних консультаций", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте ведомства. Шефчович в свою очередь выразил благодарность министерству коммерции Китая за его усилия по содействию урегулированию проблемы с полупроводниками Nexperia и предотвращению кризиса в глобальных производственных цепочках и цепях поставок полупроводников. "К настоящему моменту проблема с производителем полупроводников Nexperia не решена полностью, и ЕС готов сотрудничать с Китаем для продвижения дальнейшей разрядки ситуации", - заявил Шефчович. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании. Ранее в ноябре Нидерланды решили приостановить действие своих мер в отношении производителя чипов Nexperia после переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина по обеспечению поставок чипов. Официальный представитель минкоммерции КНР после этого заявил, что Пекин приветствует приостановку Нидерландами ограничительных мер в отношении Nexperia, но считает это лишь первым шагом к восстановлению глобальных цепочек поставок полупроводников и выступает за полную отмену ограничений.
https://1prime.ru/20251107/chipy-864328201.html
https://1prime.ru/20251124/smi-864873062.html
https://1prime.ru/20251125/putin-864909609.html
нидерланды
китай
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/57/833715727_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_149f27ea2b1c1fd8b6cdd4d6b5c290de.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нидерланды, китай, европа, марош шефчович, ес
НИДЕРЛАНДЫ, КИТАЙ, ЕВРОПА, Марош Шефчович, ЕС
18:36 26.11.2025 (обновлено: 18:38 26.11.2025)
 
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia

Китай надеется на позитивную роль ЕС в решении проблемы полупроводников Nexperia

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС-КНР в Брюсселе
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Саммит ЕС-КНР в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 26 ноя – ПРАЙМ. Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР Ван Вэньтао.
Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в среду провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся обстоятельный обмен мнениями по торгово-экономическим вопросам, включая вопрос о производителе полупроводников Nexperia.
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2025
Премьер Нидерландов заявил о договоренности с Китаем по чипам Nexperia
7 ноября, 22:59
"Надеемся, что ЕС сыграет позитивную роль, призвав правительство Нидерландов как можно скорее предложить конструктивный план решения и создать благоприятные условия для проведения компаниями внутренних консультаций", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте ведомства.
Шефчович в свою очередь выразил благодарность министерству коммерции Китая за его усилия по содействию урегулированию проблемы с полупроводниками Nexperia и предотвращению кризиса в глобальных производственных цепочках и цепях поставок полупроводников.
"К настоящему моменту проблема с производителем полупроводников Nexperia не решена полностью, и ЕС готов сотрудничать с Китаем для продвижения дальнейшей разрядки ситуации", - заявил Шефчович.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ: ЕС не удается составить экономическую конкуренцию Китаю в Африке
24 ноября, 14:56
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Ранее в ноябре Нидерланды решили приостановить действие своих мер в отношении производителя чипов Nexperia после переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина по обеспечению поставок чипов. Официальный представитель минкоммерции КНР после этого заявил, что Пекин приветствует приостановку Нидерландами ограничительных мер в отношении Nexperia, но считает это лишь первым шагом к восстановлению глобальных цепочек поставок полупроводников и выступает за полную отмену ограничений.
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем
Вчера, 09:43
 
НИДЕРЛАНДЫКИТАЙЕВРОПАМарош ШефчовичЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала