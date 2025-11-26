https://1prime.ru/20251126/kitay-864961246.html
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia - 26.11.2025, ПРАЙМ
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia
Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T18:36+0300
2025-11-26T18:36+0300
2025-11-26T18:38+0300
нидерланды
китай
европа
марош шефчович
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/57/833715727_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_09a3b17d66021c101537e867cab8f556.jpg
ПЕКИН, 26 ноя – ПРАЙМ. Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР Ван Вэньтао. Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в среду провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся обстоятельный обмен мнениями по торгово-экономическим вопросам, включая вопрос о производителе полупроводников Nexperia. "Надеемся, что ЕС сыграет позитивную роль, призвав правительство Нидерландов как можно скорее предложить конструктивный план решения и создать благоприятные условия для проведения компаниями внутренних консультаций", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте ведомства. Шефчович в свою очередь выразил благодарность министерству коммерции Китая за его усилия по содействию урегулированию проблемы с полупроводниками Nexperia и предотвращению кризиса в глобальных производственных цепочках и цепях поставок полупроводников. "К настоящему моменту проблема с производителем полупроводников Nexperia не решена полностью, и ЕС готов сотрудничать с Китаем для продвижения дальнейшей разрядки ситуации", - заявил Шефчович. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании. Ранее в ноябре Нидерланды решили приостановить действие своих мер в отношении производителя чипов Nexperia после переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина по обеспечению поставок чипов. Официальный представитель минкоммерции КНР после этого заявил, что Пекин приветствует приостановку Нидерландами ограничительных мер в отношении Nexperia, но считает это лишь первым шагом к восстановлению глобальных цепочек поставок полупроводников и выступает за полную отмену ограничений.
https://1prime.ru/20251107/chipy-864328201.html
https://1prime.ru/20251124/smi-864873062.html
https://1prime.ru/20251125/putin-864909609.html
нидерланды
китай
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83371/57/833715727_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_149f27ea2b1c1fd8b6cdd4d6b5c290de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, китай, европа, марош шефчович, ес
НИДЕРЛАНДЫ, КИТАЙ, ЕВРОПА, Марош Шефчович, ЕС
КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia
Китай надеется на позитивную роль ЕС в решении проблемы полупроводников Nexperia
ПЕКИН, 26 ноя – ПРАЙМ. Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР Ван Вэньтао.
Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович
в среду провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся обстоятельный обмен мнениями по торгово-экономическим вопросам, включая вопрос о производителе полупроводников Nexperia.
Премьер Нидерландов заявил о договоренности с Китаем по чипам Nexperia
"Надеемся, что ЕС
сыграет позитивную роль, призвав правительство Нидерландов
как можно скорее предложить конструктивный план решения и создать благоприятные условия для проведения компаниями внутренних консультаций", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте
ведомства.
Шефчович в свою очередь выразил благодарность министерству коммерции Китая
за его усилия по содействию урегулированию проблемы с полупроводниками Nexperia и предотвращению кризиса в глобальных производственных цепочках и цепях поставок полупроводников.
"К настоящему моменту проблема с производителем полупроводников Nexperia не решена полностью, и ЕС готов сотрудничать с Китаем для продвижения дальнейшей разрядки ситуации", - заявил Шефчович.
В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе
, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности.
СМИ: ЕС не удается составить экономическую конкуренцию Китаю в Африке
Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы.
На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании.
Ранее в ноябре Нидерланды решили приостановить действие своих мер в отношении производителя чипов Nexperia после переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина
по обеспечению поставок чипов. Официальный представитель минкоммерции КНР после этого заявил, что Пекин приветствует приостановку Нидерландами ограничительных мер в отношении Nexperia, но считает это лишь первым шагом к восстановлению глобальных цепочек поставок полупроводников и выступает за полную отмену ограничений.
Путин оценил развитие сотрудничества с Китаем