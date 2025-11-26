https://1prime.ru/20251126/kitay-864961246.html

КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia

КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia - 26.11.2025, ПРАЙМ

КНР надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с Nexperia

Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T18:36+0300

2025-11-26T18:36+0300

2025-11-26T18:38+0300

нидерланды

китай

европа

марош шефчович

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/83371/57/833715727_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_09a3b17d66021c101537e867cab8f556.jpg

ПЕКИН, 26 ноя – ПРАЙМ. Китай надеется, что ЕС сыграет позитивную роль в решении проблемы с производителем полупроводников Nexperia в Нидерландах, заявил в среду министр коммерции КНР Ван Вэньтао. Ван Вэньтао и еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович в среду провели телефонный разговор, в ходе которого состоялся обстоятельный обмен мнениями по торгово-экономическим вопросам, включая вопрос о производителе полупроводников Nexperia. "Надеемся, что ЕС сыграет позитивную роль, призвав правительство Нидерландов как можно скорее предложить конструктивный план решения и создать благоприятные условия для проведения компаниями внутренних консультаций", - заявил Ван Вэньтао, слова которого приводятся на сайте ведомства. Шефчович в свою очередь выразил благодарность министерству коммерции Китая за его усилия по содействию урегулированию проблемы с полупроводниками Nexperia и предотвращению кризиса в глобальных производственных цепочках и цепях поставок полупроводников. "К настоящему моменту проблема с производителем полупроводников Nexperia не решена полностью, и ЕС готов сотрудничать с Китаем для продвижения дальнейшей разрядки ситуации", - заявил Шефчович. В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в деятельность производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайскому концерну Wingtech, из-за опасений потери критически важной технологической базы в Европе, мера была принята после сообщений о серьезных управленческих нарушениях в компании. После этого генеральный директор Nexperia, базирующейся в нидерландском Неймегене, Чжан Сюэчжэн был отстранен от своей должности. Деятельность Чжан Сюэчжэна на посту гендиректора Nexperia привлекла внимание правительства Нидерландов. Кабмин принял в отношении компании чрезвычайный приказ на основании закона о доступности товаров. Согласно этому приказу, Nexperia на год запрещено перемещать элементы компании, увольнять действующих руководителей и принимать другие решения без прямой санкции со стороны нидерландского кабмина. Такие меры, как отмечалось, призваны защитить экономическую безопасность Нидерландов и Европы. На этом фоне ранее китайское отделение компании Nexperia China разрешило своим сотрудникам игнорировать любые распоряжения офиса в Нидерландах после вмешательства нидерландских властей в деятельность компании. Ранее в ноябре Нидерланды решили приостановить действие своих мер в отношении производителя чипов Nexperia после переговоров с китайскими властями и позитивных шагов Пекина по обеспечению поставок чипов. Официальный представитель минкоммерции КНР после этого заявил, что Пекин приветствует приостановку Нидерландами ограничительных мер в отношении Nexperia, но считает это лишь первым шагом к восстановлению глобальных цепочек поставок полупроводников и выступает за полную отмену ограничений.

https://1prime.ru/20251107/chipy-864328201.html

https://1prime.ru/20251124/smi-864873062.html

https://1prime.ru/20251125/putin-864909609.html

нидерланды

китай

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, китай, европа, марош шефчович, ес