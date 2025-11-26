Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/kitay-864968536.html
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая - 26.11.2025, ПРАЙМ
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая
Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о продлении исключений по пошлинам в отношении Китая, связанным с расследованием о передаче... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T21:28+0300
2025-11-26T21:28+0300
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о продлении исключений по пошлинам в отношении Китая, связанным с расследованием о передаче технологий. "Сегодня офис торгового представителя США объявил о продлении исключений в рамках расследования по разделу 301 в отношении действий, политики и практик Китая, связанных с передачей технологий, интеллектуальной собственностью и инновациями. Срок действия 178 исключений, который ранее истекал 29 ноября 2025 года, продлён до 10 ноября 2026 года", - говорится в заявлении офиса. Как отмечает офис, продление связано с торговыми договоренностями, достигнутыми президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Расследование в отношении Китая было начато США в 2017 году в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года и направлено на определение того, являются ли отдельные меры китайского правительства в сфере технологий и интеллектуальной собственности несправедливыми и наносят ли они ущерб американской торговле.
https://1prime.ru/20251121/redkozemy-864607991.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
21:28 26.11.2025
 
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая

Офис торгового представителя США Грира продлил исключения по пошлинам в отношении Китая

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о продлении исключений по пошлинам в отношении Китая, связанным с расследованием о передаче технологий.
"Сегодня офис торгового представителя США объявил о продлении исключений в рамках расследования по разделу 301 в отношении действий, политики и практик Китая, связанных с передачей технологий, интеллектуальной собственностью и инновациями. Срок действия 178 исключений, который ранее истекал 29 ноября 2025 года, продлён до 10 ноября 2026 года", - говорится в заявлении офиса.
Как отмечает офис, продление связано с торговыми договоренностями, достигнутыми президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Расследование в отношении Китая было начато США в 2017 году в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года и направлено на определение того, являются ли отдельные меры китайского правительства в сфере технологий и интеллектуальной собственности несправедливыми и наносят ли они ущерб американской торговле.
Дешево и сердито. США нашли способ победить китайские редкоземы за два года
21 ноября, 05:05
 
СШАКИТАЙДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала