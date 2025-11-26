https://1prime.ru/20251126/kitay-864968536.html
В США продлили исключения по пошлинам в отношении Китая
2025-11-26T21:28+0300
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Офис торгового представителя США Джеймисона Грира объявил о продлении исключений по пошлинам в отношении Китая, связанным с расследованием о передаче технологий. "Сегодня офис торгового представителя США объявил о продлении исключений в рамках расследования по разделу 301 в отношении действий, политики и практик Китая, связанных с передачей технологий, интеллектуальной собственностью и инновациями. Срок действия 178 исключений, который ранее истекал 29 ноября 2025 года, продлён до 10 ноября 2026 года", - говорится в заявлении офиса. Как отмечает офис, продление связано с торговыми договоренностями, достигнутыми президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Расследование в отношении Китая было начато США в 2017 году в соответствии с разделом 301 Закона о торговле 1974 года и направлено на определение того, являются ли отдельные меры китайского правительства в сфере технологий и интеллектуальной собственности несправедливыми и наносят ли они ущерб американской торговле.
