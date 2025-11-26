Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Немецкая мебельная компания König+Neurath AG объявила о банкротстве - 26.11.2025
Немецкая мебельная компания König+Neurath AG объявила о банкротстве
Немецкая мебельная компания König+Neurath AG объявила о банкротстве - 26.11.2025, ПРАЙМ
Немецкая мебельная компания König+Neurath AG объявила о банкротстве
Немецкая мебельная компания König+Neurath, отпраздновавшая недавно свой 100-летний юбилей, объявила о банкротстве. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T02:44+0300
2025-11-26T02:54+0300
бизнес
берлин
мюнхен
амстердам
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Немецкая мебельная компания König+Neurath, отпраздновавшая недавно свой 100-летний юбилей, объявила о банкротстве. "Компания König+Neurath AG подала в суд Франкфурта-на-Майне заявление о введении процедуры самоуправления (особая форма банкротства - ред.) с целью реструктуризации предприятия и обеспечения его конкурентоспособности в будущем", - сообщается на официальном сайте компании. Уточняется, что компания продолжит самостоятельно вести свою деятельность под надзором так называемых управляющих. Как пишет отраслевой портал Möbelmarkt.de, персонал König+Neurath, насчитывающий около 830 сотрудников, был проинформирован о предстоящем банкротстве компании. Отмечается, что немецкая мебельная отрасль переживает тяжелый кризис с 2024 года. Основанная в 1925 году компания König+Neurath производит офисную мебель, в том числе по индивидуальным заказам, и считается одной из старейших в отрасли. Помимо производственного предприятия в Карбене, она располагает выставочными залами в Берлине, Мюнхене, Амстердаме, Лондоне, Париже, Вене и других городах.
берлин
мюнхен
амстердам
бизнес, берлин, мюнхен, амстердам
Бизнес, Берлин, Мюнхен, Амстердам
02:44 26.11.2025 (обновлено: 02:54 26.11.2025)
 
Немецкая мебельная компания König+Neurath AG объявила о банкротстве

Немецкая мебельная компания König+Neurath AG объявила о банкротстве

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Немецкая мебельная компания König+Neurath, отпраздновавшая недавно свой 100-летний юбилей, объявила о банкротстве.
"Компания König+Neurath AG подала в суд Франкфурта-на-Майне заявление о введении процедуры самоуправления (особая форма банкротства - ред.) с целью реструктуризации предприятия и обеспечения его конкурентоспособности в будущем", - сообщается на официальном сайте компании.
Уточняется, что компания продолжит самостоятельно вести свою деятельность под надзором так называемых управляющих.
Как пишет отраслевой портал Möbelmarkt.de, персонал König+Neurath, насчитывающий около 830 сотрудников, был проинформирован о предстоящем банкротстве компании.
Отмечается, что немецкая мебельная отрасль переживает тяжелый кризис с 2024 года.
Основанная в 1925 году компания König+Neurath производит офисную мебель, в том числе по индивидуальным заказам, и считается одной из старейших в отрасли. Помимо производственного предприятия в Карбене, она располагает выставочными залами в Берлине, Мюнхене, Амстердаме, Лондоне, Париже, Вене и других городах.
 
