https://1prime.ru/20251126/kongress-864940911.html

На Конгрессе молодых ученых представят лучшие арт-плакаты

На Конгрессе молодых ученых представят лучшие арт-плакаты - 26.11.2025, ПРАЙМ

На Конгрессе молодых ученых представят лучшие арт-плакаты

Лучшие работы конкурса "Формула искусства" - арт-плакаты, посвященные науке и технологическому будущему России, представят на V Конгрессе молодых ученых,... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T01:40+0300

2025-11-26T01:40+0300

2025-11-26T01:40+0300

технологии

владимир путин

росконгресс

фонд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864940911.jpg?1764110445

СИРИУС, 26 ноя - ПРАЙМ. Лучшие работы конкурса "Формула искусства" - арт-плакаты, посвященные науке и технологическому будущему России, представят на V Конгрессе молодых ученых, сообщили в пресс-службе Фонда "Росконгресс". "На V Конгрессе молодых ученых, который пройдет 26–28 ноября 2025 года на федеральной территории "Сириус", будет представлена выставка лучших работ конкурса арт-плакатов "Формула искусства". Плакаты посвящены советской российской науке и технологическому будущему нашей страны и выполнены в советской стилистике. Конкурс и выставка "Формула искусства" проходят в рамках инициативы "Работа с опытом и проектирование будущего" Десятилетия науки и технологий", - говорится в сообщении. На конкурс было подано более 200 работ, экспертное жюри отобрало 22 лучших плаката. Каждый арт-объект рассказывает о достижениях российских ученых. Художники использовали разную технику: графику, живопись, ИИ, а также приложения для рисования. "Для нас этот проект Десятилетия науки и технологий – прежде всего дань великой советской науке и ее богатым графическим образам. Молодые ученые, студенты, аспиранты сформулировали лозунги, связанные с технологическим лидерством России, а участники "Таврида.АРТ", талантливые художники со всей России, визуализировали их, наполнив аллюзиями к советским плакатам", – приводит слова заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Дениса Секиринского пресс-служба Фонда. Согласно условиям конкурса также требовалось использование слогана, посвященного развитию российской науки. Молодые ученые Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию помогали участникам разработать слоганы для плакатов. Отмечается, что наибольшее количество работ выполнены в направлении "Физика и науки о космосе". Юбилейный V Конгресс молодых ученых пройдет на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых. В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий. РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, владимир путин, росконгресс, фонд