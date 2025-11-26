Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Конгрессе молодых ученых представят лучшие арт-плакаты - 26.11.2025
На Конгрессе молодых ученых представят лучшие арт-плакаты
01:40 26.11.2025
 
На Конгрессе молодых ученых представят лучшие арт-плакаты

Лучшие работы конкурса "Формула искусства" представят на Конгрессе молодых ученых

СИРИУС, 26 ноя - ПРАЙМ. Лучшие работы конкурса "Формула искусства" - арт-плакаты, посвященные науке и технологическому будущему России, представят на V Конгрессе молодых ученых, сообщили в пресс-службе Фонда "Росконгресс".
"На V Конгрессе молодых ученых, который пройдет 26–28 ноября 2025 года на федеральной территории "Сириус", будет представлена выставка лучших работ конкурса арт-плакатов "Формула искусства". Плакаты посвящены советской российской науке и технологическому будущему нашей страны и выполнены в советской стилистике. Конкурс и выставка "Формула искусства" проходят в рамках инициативы "Работа с опытом и проектирование будущего" Десятилетия науки и технологий", - говорится в сообщении.
На конкурс было подано более 200 работ, экспертное жюри отобрало 22 лучших плаката. Каждый арт-объект рассказывает о достижениях российских ученых. Художники использовали разную технику: графику, живопись, ИИ, а также приложения для рисования.
"Для нас этот проект Десятилетия науки и технологий – прежде всего дань великой советской науке и ее богатым графическим образам. Молодые ученые, студенты, аспиранты сформулировали лозунги, связанные с технологическим лидерством России, а участники "Таврида.АРТ", талантливые художники со всей России, визуализировали их, наполнив аллюзиями к советским плакатам", – приводит слова заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Дениса Секиринского пресс-служба Фонда.
Согласно условиям конкурса также требовалось использование слогана, посвященного развитию российской науки. Молодые ученые Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию помогали участникам разработать слоганы для плакатов. Отмечается, что наибольшее количество работ выполнены в направлении "Физика и науки о космосе".
Юбилейный V Конгресс молодых ученых пройдет на федеральной территории Сириус с 26 по 28 ноября. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, проходящего в 2022-2031 годах и объявленного президентом России Владимиром Путиным. Конгресс ежегодно собирает ведущих ученых из России и других стран для обсуждения перспектив международного научного взаимодействия, поиска эффективных стратегий сотрудничества и коллабораций науки и бизнеса, демонстрации научных достижений и питчинга проектов, а также неформального общения молодых ученых.
В 2025 году он соберет более 7 тысяч участников из более чем 80 стран. В программе – более 230 деловых, культурных и спортивных событий.
РИА Новости является информационным партнером и официальным фотохост-агентством юбилейного V Конгресса молодых ученых.
 
Заголовок открываемого материала