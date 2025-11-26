https://1prime.ru/20251126/korabl-864971672.html
"Корабль пришельцев" 3I/ATLAS готовится к маневру, сообщили в ИКИ РАН
2025-11-26T23:07+0300
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Межзвездный объект 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", приблизится к Юпитеру 16 марта 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS", — рассказали ученые в официальном Telegram-канале.Согласно информации ИКИ РАН, пересечения 3I/ATLAS с внешними планетами Солнечной системы, исходя из теории вероятности, не должно было произойти.Эксперты полагают, что новый маневр "инопланетного корабля" вызовет волну гипотез о природе объекта и его возможных целях по мере приближения к газовому гиганту.Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые определили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома имеет диаметр около 24 километров. Компьютерное моделирование показало примерный возраст объекта: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая древняя из когда-либо зафиксированных комет.В сентябре Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет по мере движения через Солнечную систему.Ранее, в августе, ученый отметил, что 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее свет автомобильных фар, при этом источник света не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый свет на миллионы километров.
ИКИ РАН: сближение 3I/ATLAS с Юпитером ожидается 16 марта 2026 года
Согласно информации ИКИ РАН, пересечения 3I/ATLAS с внешними планетами Солнечной системы, исходя из теории вероятности, не должно было произойти.
Эксперты полагают, что новый маневр "инопланетного корабля" вызовет волну гипотез о природе объекта и его возможных целях по мере приближения к газовому гиганту.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые определили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома имеет диаметр около 24 километров. Компьютерное моделирование показало примерный возраст объекта: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая древняя из когда-либо зафиксированных комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет по мере движения через Солнечную систему.
Ранее, в августе, ученый отметил, что 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее свет автомобильных фар, при этом источник света не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый свет на миллионы километров.
