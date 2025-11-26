Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Корабль пришельцев" 3I/ATLAS готовится к маневру, сообщили в ИКИ РАН - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/korabl-864971672.html
"Корабль пришельцев" 3I/ATLAS готовится к маневру, сообщили в ИКИ РАН
"Корабль пришельцев" 3I/ATLAS готовится к маневру, сообщили в ИКИ РАН - 26.11.2025, ПРАЙМ
"Корабль пришельцев" 3I/ATLAS готовится к маневру, сообщили в ИКИ РАН
Межзвездный объект 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", приблизится к Юпитеру 16 марта 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T23:07+0300
2025-11-26T23:07+0300
технологии
бизнес
ран
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Межзвездный объект 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", приблизится к Юпитеру 16 марта 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН."Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS", — рассказали ученые в официальном Telegram-канале.Согласно информации ИКИ РАН, пересечения 3I/ATLAS с внешними планетами Солнечной системы, исходя из теории вероятности, не должно было произойти.Эксперты полагают, что новый маневр "инопланетного корабля" вызовет волну гипотез о природе объекта и его возможных целях по мере приближения к газовому гиганту.Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые определили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома имеет диаметр около 24 километров. Компьютерное моделирование показало примерный возраст объекта: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая древняя из когда-либо зафиксированных комет.В сентябре Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет по мере движения через Солнечную систему.Ранее, в августе, ученый отметил, что 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее свет автомобильных фар, при этом источник света не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый свет на миллионы километров.
https://1prime.ru/20251118/brifing-864675553.html
https://1prime.ru/20251116/kosmos-864573092.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_30d2ba5cad4b802c10c0251b3159636e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, ран
Технологии, Бизнес, РАН
23:07 26.11.2025
 
"Корабль пришельцев" 3I/ATLAS готовится к маневру, сообщили в ИКИ РАН

ИКИ РАН: сближение 3I/ATLAS с Юпитером ожидается 16 марта 2026 года

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Звезды. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Межзвездный объект 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", приблизится к Юпитеру 16 марта 2026 года, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS", — рассказали ученые в официальном Telegram-канале.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
В США готовят экстренный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS
18 ноября, 22:37
Согласно информации ИКИ РАН, пересечения 3I/ATLAS с внешними планетами Солнечной системы, исходя из теории вероятности, не должно было произойти.
Эксперты полагают, что новый маневр "инопланетного корабля" вызовет волну гипотез о природе объекта и его возможных целях по мере приближения к газовому гиганту.
Межзвездный объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые определили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома имеет диаметр около 24 километров. Компьютерное моделирование показало примерный возраст объекта: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая древняя из когда-либо зафиксированных комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять цвет по мере движения через Солнечную систему.
Ранее, в августе, ученый отметил, что 3I/ATLAS испускает собственное свечение, напоминающее свет автомобильных фар, при этом источник света не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый свет на миллионы километров.
Пуск РН Союз-2.1а с ПК Союз МС-22 с космодрома Байконур
"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными аномалиями
16 ноября, 06:34
 
ТехнологииБизнесРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала