Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере"

https://1prime.ru/20251126/kosmos-864969294.html
2025-11-26T21:46+0300
технологии
общество
мкс
роскосмос
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя - ПРАЙМ. Россия станет первой страной, которая отправит на Международную космическую станцию искусственный интеллект, который будет помогать космонавтам из голосовых заметок составлять отчеты по проделанной работе, сообщил журналистам вице-президент – директор управления исследований и инноваций "Сбера" Альберт Ефимов. "Подобное использование искусственного интеллекта на орбите в полезном прикладном процессе космонавтов является, по имеющейся у нас информации, первым в мире. Мы являемся совместно с "Роскосмосом" пионерами", - сказал Ефимов. Он уточнил, что на орбиту будет отправлена точно такая же языковая модель, "тот же самый" "ГигаЧат", которым может воспользоваться любой желающий на Земле. В то же время, при адаптации "ГигаЧата" к работе на станции разработчикам пришлось учитывать "необычный язык космонавтов", который использует тысячи аббревиатур, накопленных за несколько десятков экспедиций на МКС, рассказал Ефимов. Кроме того, по словам вице-президента "Сбера", нейросеть приспособили к работе в условиях шума - он на станции такой же, как при полете в пассажирском самолете. Компьютер-сервер с установленной на нем нейросетью и три планшета для работы космонавтов будут доставлены на МКС на корабле "Союз МС-28". Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон. Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
технологии, общество , мкс, роскосмос
Технологии, Общество , МКС, Роскосмос
