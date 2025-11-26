https://1prime.ru/20251126/kosmos-864969294.html

Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере"

Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере" - 26.11.2025, ПРАЙМ

Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере"

Россия станет первой страной, которая отправит на Международную космическую станцию искусственный интеллект, который будет помогать космонавтам из голосовых... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T21:46+0300

2025-11-26T21:46+0300

2025-11-26T21:46+0300

технологии

общество

мкс

роскосмос

https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_c3b0043f064ddabec3719e0e0b328ddd.jpg

БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя - ПРАЙМ. Россия станет первой страной, которая отправит на Международную космическую станцию искусственный интеллект, который будет помогать космонавтам из голосовых заметок составлять отчеты по проделанной работе, сообщил журналистам вице-президент – директор управления исследований и инноваций "Сбера" Альберт Ефимов. "Подобное использование искусственного интеллекта на орбите в полезном прикладном процессе космонавтов является, по имеющейся у нас информации, первым в мире. Мы являемся совместно с "Роскосмосом" пионерами", - сказал Ефимов. Он уточнил, что на орбиту будет отправлена точно такая же языковая модель, "тот же самый" "ГигаЧат", которым может воспользоваться любой желающий на Земле. В то же время, при адаптации "ГигаЧата" к работе на станции разработчикам пришлось учитывать "необычный язык космонавтов", который использует тысячи аббревиатур, накопленных за несколько десятков экспедиций на МКС, рассказал Ефимов. Кроме того, по словам вице-президента "Сбера", нейросеть приспособили к работе в условиях шума - он на станции такой же, как при полете в пассажирском самолете. Компьютер-сервер с установленной на нем нейросетью и три планшета для работы космонавтов будут доставлены на МКС на корабле "Союз МС-28". Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон. Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.

https://1prime.ru/20251126/yazyk-864949495.html

https://1prime.ru/20251120/servis-864766673.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , мкс, роскосмос