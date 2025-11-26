Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере" - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/kosmos-864969294.html
Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере"
Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере" - 26.11.2025, ПРАЙМ
Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере"
Россия станет первой страной, которая отправит на Международную космическую станцию искусственный интеллект, который будет помогать космонавтам из голосовых... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T21:46+0300
2025-11-26T21:46+0300
технологии
общество
мкс
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_c3b0043f064ddabec3719e0e0b328ddd.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя - ПРАЙМ. Россия станет первой страной, которая отправит на Международную космическую станцию искусственный интеллект, который будет помогать космонавтам из голосовых заметок составлять отчеты по проделанной работе, сообщил журналистам вице-президент – директор управления исследований и инноваций "Сбера" Альберт Ефимов. "Подобное использование искусственного интеллекта на орбите в полезном прикладном процессе космонавтов является, по имеющейся у нас информации, первым в мире. Мы являемся совместно с "Роскосмосом" пионерами", - сказал Ефимов. Он уточнил, что на орбиту будет отправлена точно такая же языковая модель, "тот же самый" "ГигаЧат", которым может воспользоваться любой желающий на Земле. В то же время, при адаптации "ГигаЧата" к работе на станции разработчикам пришлось учитывать "необычный язык космонавтов", который использует тысячи аббревиатур, накопленных за несколько десятков экспедиций на МКС, рассказал Ефимов. Кроме того, по словам вице-президента "Сбера", нейросеть приспособили к работе в условиях шума - он на станции такой же, как при полете в пассажирском самолете. Компьютер-сервер с установленной на нем нейросетью и три планшета для работы космонавтов будут доставлены на МКС на корабле "Союз МС-28". Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон. Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
https://1prime.ru/20251126/yazyk-864949495.html
https://1prime.ru/20251120/servis-864766673.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77285/55/772855525_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_5966be7307fd8689d6201f26cc2d64e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , мкс, роскосмос
Технологии, Общество , МКС, Роскосмос
21:46 26.11.2025
 
Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере"

Ефимов: Россия первой отправит на МКС ИИ в помощь своим космонавтам

© РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
Международная космическая станция. Архивное фото
© Роскосмос
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАЙКОНУР (Казахстан), 26 ноя - ПРАЙМ. Россия станет первой страной, которая отправит на Международную космическую станцию искусственный интеллект, который будет помогать космонавтам из голосовых заметок составлять отчеты по проделанной работе, сообщил журналистам вице-президент – директор управления исследований и инноваций "Сбера" Альберт Ефимов.
"Подобное использование искусственного интеллекта на орбите в полезном прикладном процессе космонавтов является, по имеющейся у нас информации, первым в мире. Мы являемся совместно с "Роскосмосом" пионерами", - сказал Ефимов.
Урок русского языка в школе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Ученые обучили ИИ сложным правилам русского языка
09:30
Он уточнил, что на орбиту будет отправлена точно такая же языковая модель, "тот же самый" "ГигаЧат", которым может воспользоваться любой желающий на Земле.
В то же время, при адаптации "ГигаЧата" к работе на станции разработчикам пришлось учитывать "необычный язык космонавтов", который использует тысячи аббревиатур, накопленных за несколько десятков экспедиций на МКС, рассказал Ефимов.
Кроме того, по словам вице-президента "Сбера", нейросеть приспособили к работе в условиях шума - он на станции такой же, как при полете в пассажирском самолете.
Компьютер-сервер с установленной на нем нейросетью и три планшета для работы космонавтов будут доставлены на МКС на корабле "Союз МС-28".
Полёт корабля "Союз МС-28" к Международной космической станции намечен на 27 ноября. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. В дублирующем – россияне Пётр Дубров и Анна Кикина, американец Анил Менон.
Как ожидается, экипаж проведёт на орбите 242 дня. По российской программе запланированы более 40 экспериментов, а также два выхода в открытый космос в апреле и в июне 2026 года.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 совершает посадку в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
"Аэрофлот" и "Сбер" создадут сервис для планирования путешествий с ИИ
20 ноября, 18:49
 
ТехнологииОбществоМКСРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала