СМИ: в ЕС ждут поручений фон дер Ляйен по вопросу выдачи кредита Киеву

СМИ: в ЕС ждут поручений фон дер Ляйен по вопросу выдачи кредита Киеву

26.11.2025

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Европейские дипломаты ожидают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни поручит европейским чиновникам представить черновой вариант документа о кредите Киеву за счет активов России, сообщает издание Politico. "Дипломаты ЕС ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прикажет своим чиновникам представить черновой юридический документ по займу (за счет активов России - ред.) в ближайшие дни", - пишет издание. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

