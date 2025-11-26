Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в ЕС ждут поручений фон дер Ляйен по вопросу выдачи кредита Киеву - 26.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС ждут поручений фон дер Ляйен по вопросу выдачи кредита Киеву
СМИ: в ЕС ждут поручений фон дер Ляйен по вопросу выдачи кредита Киеву - 26.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: в ЕС ждут поручений фон дер Ляйен по вопросу выдачи кредита Киеву
Европейские дипломаты ожидают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни поручит европейским чиновникам представить черновой вариант документа | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T10:27+0300
2025-11-26T10:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Европейские дипломаты ожидают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни поручит европейским чиновникам представить черновой вариант документа о кредите Киеву за счет активов России, сообщает издание Politico. "Дипломаты ЕС ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прикажет своим чиновникам представить черновой юридический документ по займу (за счет активов России - ред.) в ближайшие дни", - пишет издание. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
10:27 26.11.2025
 
СМИ: в ЕС ждут поручений фон дер Ляйен по вопросу выдачи кредита Киеву

Politico: фон дер Ляйен поручит чиновникам представить документ о кредите Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Европейские дипломаты ожидают, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ближайшие дни поручит европейским чиновникам представить черновой вариант документа о кредите Киеву за счет активов России, сообщает издание Politico.
"Дипломаты ЕС ожидают, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прикажет своим чиновникам представить черновой юридический документ по займу (за счет активов России - ред.) в ближайшие дни", - пишет издание.
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
ЕС продолжает работу по использованию активов России для кредита Украине
24 ноября, 15:45
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у Москвы тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаг ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
В ЕС придумали, как оказаться за столом переговоров с Москвой
24 ноября, 16:37
 
Мировая экономикаРОССИЯРФУКРАИНАКиевУрсула фон дер ЛяйенСергей ЛавровЕСPoliticoEuroclear
 
 
Заголовок открываемого материала