https://1prime.ru/20251126/kurs-864960033.html
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным - 26.11.2025, ПРАЙМ
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным
Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T17:48+0300
2025-11-26T17:48+0300
2025-11-26T17:48+0300
рынок
россия
сша
рф
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864379491_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_aafc132aba33f8bf21dd5bf3ed788e2d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum. "Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он. Официальный курс доллара от ЦБ РФ на среду - 78,96 рубля. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20251126/stavka-864958351.html
https://1prime.ru/20251125/kurs-864933468.html
сша
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864379491_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d69ca92614983622e5d248e42f1b6c79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия, сша, рф, герман греф
Рынок, РОССИЯ, США, РФ, Герман Греф
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным
Греф считает равновесным курс в диапазоне 98-105 рублей за доллар
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum.
"Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он.
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
Официальный курс доллара от ЦБ РФ
на среду - 78,96 рубля.
После санкций США
в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника