Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum. "Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он. Официальный курс доллара от ЦБ РФ на среду - 78,96 рубля. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

