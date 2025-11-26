Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным - 26.11.2025
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным - 26.11.2025, ПРАЙМ
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным
Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T17:48+0300
2025-11-26T17:48+0300
рынок
россия
сша
рф
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864379491_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_aafc132aba33f8bf21dd5bf3ed788e2d.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum. "Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он. Официальный курс доллара от ЦБ РФ на среду - 78,96 рубля. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
сша
рф
рынок, россия, сша, рф, герман греф
Рынок, РОССИЯ, США, РФ, Герман Греф
17:48 26.11.2025
 
Греф рассказал, какой курс доллара считает равновесным

Греф считает равновесным курс в диапазоне 98-105 рублей за доллар

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф . Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Равновесным курсом является курс в 98-105 рублей за доллар, этот курс устроил бы экспортеров, такое мнение высказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Domclick Digital Forum.
"Мы сегодня считаем равновесным курсом диапазон 98-105", - ответил он на вопрос о равновесном курсе доллара. "Это тот курс, который должен был бы быть при нормализации рынка, который бы устроил экспортеров и помог бы импортерам с точки зрения создания естественного барьера на границе", - добавил он.
Греф назвал шоком рост ставки по семейной ипотеке в два раза
Официальный курс доллара от ЦБ РФ на среду - 78,96 рубля.
После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.
С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Курс рубля к юаню на Мосбирже снизился по итогам торгов вторника
РынокРОССИЯСШАРФГерман Греф
 
 
