Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной
2025-11-26T16:46+0300
2025-11-26T16:46+0300
2025-11-26T16:48+0300
россия
общество
минск
украина
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862826622_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_24b6add73906c2ff26b241cd3a916fd6.jpg
БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Позиция Минска по теме урегулирования на Украине юридически обоснована, ведь Белоруссия - союзник РФ, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко. "У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", - сказал он на встрече в Бишкеке с российским коллегой Владимиром Путиным.
минск
украина
белоруссия
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862826622_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_61688775d89507e26a8332be88b66228.jpg
