Лукашенко назвал позицию Белоруссии по Украине юридически обоснованной

БИШКЕК, 26 ноя - ПРАЙМ. Позиция Минска по теме урегулирования на Украине юридически обоснована, ведь Белоруссия - союзник РФ, заявил в среду белорусский президент Александр Лукашенко. "У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", - сказал он на встрече в Бишкеке с российским коллегой Владимиром Путиным.

