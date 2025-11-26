Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством" - 26.11.2025
Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством"
Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством"
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он против скидок на маркетплейсах "в одни ворота", назвав предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков "торговым рабством"
2025-11-26T17:54+0300
2025-11-26T17:54+0300
бизнес
финансы
банки
герман греф
эльвира набиуллина
вячеслав володин
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848818334_0:0:2291:1288_1920x0_80_0_0_464153e1af09514ec3c0a80d0412e2b5.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он против скидок на маркетплейсах "в одни ворота", назвав предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков "торговым рабством". "Мы против скидок в одни ворота, потому что там проблема заключается в том, что нерыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в одни ворота", - сказал он журналистам на форуме Сбербанка "Domclick Digital Forum". "Вот это - торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено", - заявил Греф. Банкир подчеркнул, что второй проблемой являются очень высокие комиссии на продавцов. "Там миллионы продавцов, комиссии достигают невероятных размеров. Единственное, что нужно сделать, нужно выровнять условия конкуренции", - заключил он. Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Новости
1920
1920
true
бизнес, финансы, банки, герман греф, эльвира набиуллина, вячеслав володин, сбербанк
Бизнес, Финансы, Банки, Герман Греф, Эльвира Набиуллина, Вячеслав Володин, Сбербанк
17:54 26.11.2025
 
Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством"

Греф: скидочная политика маркетплейсов является "торговым рабством"

Глава Сбербанка Герман Греф
Глава Сбербанка Герман Греф. Архивное фото
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он против скидок на маркетплейсах "в одни ворота", назвав предоставление скидок маркетплейсами только по картам их банков "торговым рабством".
"Мы против скидок в одни ворота, потому что там проблема заключается в том, что нерыночными методами маркетплейсы, пользуясь своей рыночной силой, делают это в одни ворота", - сказал он журналистам на форуме Сбербанка "Domclick Digital Forum".
"Вот это - торговое рабство. Хочешь купить, хочешь получить скидку, значит, ты обязан открыть в каком-то банке карту, и никого больше к этому не подпускают. Это очевидно абсолютно неравные условия конкуренции, нерыночные условия. Это должно быть отменено", - заявил Греф.
Банкир подчеркнул, что второй проблемой являются очень высокие комиссии на продавцов. "Там миллионы продавцов, комиссии достигают невероятных размеров. Единственное, что нужно сделать, нужно выровнять условия конкуренции", - заключил он.
Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
БизнесФинансыБанкиГерман ГрефЭльвира НабиуллинаВячеслав ВолодинСбербанк
 
 
