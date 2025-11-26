Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/matvienko-864957936.html
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России - 26.11.2025, ПРАЙМ
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России
В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T17:03+0300
2025-11-26T17:03+0300
общество
здоровье
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_2920dc0a66801bebb11b15b802afbd8b.jpg
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Работу по институту самозанятых надо продолжать. Многие губернаторы, например, при встречах со мной поднимают тему совершенно справедливо. Для того, чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, не платить налоги, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", - сказала политик в ходе пленарного заседания. По ее словам, в ресторанах такая же история. "Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями. Это никакие не самозанятые. Мы таким образом снижаем социальную защищённость людей, потому что ни больничных, ни декретных, ничего. В принципе, это нарушение законодательства. И у нас количество вот таких ложных самозанятых резко выросло", - отметила она. Матвиенко считает, что это абсолютно порочная практика. "Мы обращались в правительство, правительство этим занимается. Прошу комитет по экономической политике, комитет по регламенту, другие комитеты заняться плотно этой темой и навести здесь порядок. Есть положение о том, кто такой самозанятый, строго в рамках правового поля", - сказала спикер СФ. По ее мнению, руководство компаний переводит сотрудников в статус самозанятых для того, чтобы уйти от налогообложения. "Такой практики не должно (быть)", - уверена Матвиенко.
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906856.html
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906325.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_6c6552627d81153208a94bd3fa335b14.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, валентина матвиенко
Общество , Здоровье, Валентина Матвиенко
17:03 26.11.2025
 
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России

Матвиенко: в России резко выросло число ложно самозанятых

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Работу по институту самозанятых надо продолжать. Многие губернаторы, например, при встречах со мной поднимают тему совершенно справедливо. Для того, чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, не платить налоги, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", - сказала политик в ходе пленарного заседания.
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике
Вчера, 08:27
По ее словам, в ресторанах такая же история. "Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями. Это никакие не самозанятые. Мы таким образом снижаем социальную защищённость людей, потому что ни больничных, ни декретных, ничего. В принципе, это нарушение законодательства. И у нас количество вот таких ложных самозанятых резко выросло", - отметила она.
Матвиенко считает, что это абсолютно порочная практика.
"Мы обращались в правительство, правительство этим занимается. Прошу комитет по экономической политике, комитет по регламенту, другие комитеты заняться плотно этой темой и навести здесь порядок. Есть положение о том, кто такой самозанятый, строго в рамках правового поля", - сказала спикер СФ.
По ее мнению, руководство компаний переводит сотрудников в статус самозанятых для того, чтобы уйти от налогообложения. "Такой практики не должно (быть)", - уверена Матвиенко.
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Матвиенко объяснила, кто должен платить за ОМС
Вчера, 08:12
 
ОбществоЗдоровьеВалентина Матвиенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала