https://1prime.ru/20251126/matvienko-864957936.html
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России - 26.11.2025, ПРАЙМ
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России
В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T17:03+0300
2025-11-26T17:03+0300
2025-11-26T17:03+0300
общество
здоровье
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_2920dc0a66801bebb11b15b802afbd8b.jpg
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Работу по институту самозанятых надо продолжать. Многие губернаторы, например, при встречах со мной поднимают тему совершенно справедливо. Для того, чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, не платить налоги, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", - сказала политик в ходе пленарного заседания. По ее словам, в ресторанах такая же история. "Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями. Это никакие не самозанятые. Мы таким образом снижаем социальную защищённость людей, потому что ни больничных, ни декретных, ничего. В принципе, это нарушение законодательства. И у нас количество вот таких ложных самозанятых резко выросло", - отметила она. Матвиенко считает, что это абсолютно порочная практика. "Мы обращались в правительство, правительство этим занимается. Прошу комитет по экономической политике, комитет по регламенту, другие комитеты заняться плотно этой темой и навести здесь порядок. Есть положение о том, кто такой самозанятый, строго в рамках правового поля", - сказала спикер СФ. По ее мнению, руководство компаний переводит сотрудников в статус самозанятых для того, чтобы уйти от налогообложения. "Такой практики не должно (быть)", - уверена Матвиенко.
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906856.html
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906325.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_6c6552627d81153208a94bd3fa335b14.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , здоровье, валентина матвиенко
Общество , Здоровье, Валентина Матвиенко
Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России
Матвиенко: в России резко выросло число ложно самозанятых
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Работу по институту самозанятых надо продолжать. Многие губернаторы, например, при встречах со мной поднимают тему совершенно справедливо. Для того, чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, не платить налоги, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", - сказала политик в ходе пленарного заседания.
Матвиенко оценила ситуацию в российской экономике
По ее словам, в ресторанах такая же история. "Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями. Это никакие не самозанятые. Мы таким образом снижаем социальную защищённость людей, потому что ни больничных, ни декретных, ничего. В принципе, это нарушение законодательства. И у нас количество вот таких ложных самозанятых резко выросло", - отметила она.
Матвиенко
считает, что это абсолютно порочная практика.
"Мы обращались в правительство, правительство этим занимается. Прошу комитет по экономической политике, комитет по регламенту, другие комитеты заняться плотно этой темой и навести здесь порядок. Есть положение о том, кто такой самозанятый, строго в рамках правового поля", - сказала спикер СФ.
По ее мнению, руководство компаний переводит сотрудников в статус самозанятых для того, чтобы уйти от налогообложения. "Такой практики не должно (быть)", - уверена Матвиенко.
Матвиенко объяснила, кто должен платить за ОМС