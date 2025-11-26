https://1prime.ru/20251126/matvienko-864957936.html

Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России

Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России - 26.11.2025, ПРАЙМ

Матвиенко заявила о росте количества ложно самозанятых в России

В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T17:03+0300

2025-11-26T17:03+0300

2025-11-26T17:03+0300

общество

здоровье

валентина матвиенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876071_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_2920dc0a66801bebb11b15b802afbd8b.jpg

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. В России в последнее время резко увеличилось количество ложно самозанятых, при этом работники социально не защищены в полной мере, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Работу по институту самозанятых надо продолжать. Многие губернаторы, например, при встречах со мной поднимают тему совершенно справедливо. Для того, чтобы уйти от налогов, не платить НДФЛ, не платить налоги, сейчас пошла порочная практика. Когда, например, супермаркет, продавцы и кассиры, они имеют прямые трудовые отношения с собственниками и руководством этих магазинов, они вдруг все стали самозанятыми", - сказала политик в ходе пленарного заседания. По ее словам, в ресторанах такая же история. "Официанты, посудомойки, другие, они все связаны трудовыми отношениями. Это никакие не самозанятые. Мы таким образом снижаем социальную защищённость людей, потому что ни больничных, ни декретных, ничего. В принципе, это нарушение законодательства. И у нас количество вот таких ложных самозанятых резко выросло", - отметила она. Матвиенко считает, что это абсолютно порочная практика. "Мы обращались в правительство, правительство этим занимается. Прошу комитет по экономической политике, комитет по регламенту, другие комитеты заняться плотно этой темой и навести здесь порядок. Есть положение о том, кто такой самозанятый, строго в рамках правового поля", - сказала спикер СФ. По ее мнению, руководство компаний переводит сотрудников в статус самозанятых для того, чтобы уйти от налогообложения. "Такой практики не должно (быть)", - уверена Матвиенко.

https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906856.html

https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906325.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, валентина матвиенко