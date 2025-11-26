Медь подорожала на фоне ослабления доллара

https://1prime.ru/20251126/med-864950048.html
2025-11-26T09:40+0300
2025-11-26T09:40+0300
2025-11-26T09:40+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% в среду утром на фоне ослабления курса доллара после статистики по экономике США, вышедшей днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,85%, до 5,0455 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 9.27 мск снижался на 0,2%, до 99,62 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, среди держателей других валют. Повлиять на динамику курса доллара могли опубликованные во вторник данные по американской экономике. Объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, что меньше ожиданий аналитиков. При этом индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, по данным аналитической Conference Board. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 10 818 долларов, алюминия - снизилась на 0,41%, до 2 800,5 доллара, стоимость цинка - опустилась на 0,23%, до 2 993 долларов.
