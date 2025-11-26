Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Медь подорожала на фоне ослабления доллара - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251126/med-864950048.html
Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Медь подорожала на фоне ослабления доллара - 26.11.2025, ПРАЙМ
Медь подорожала на фоне ослабления доллара
Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% в среду утром на фоне ослабления курса доллара после статистики по экономике США, вышедшей днем ранее,... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T09:40+0300
2025-11-26T09:40+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
золото
биржевые цены на золото
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864949893_0:197:3077:1927_1920x0_80_0_0_331a61279933581e4defc6cbe17bfd76.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% в среду утром на фоне ослабления курса доллара после статистики по экономике США, вышедшей днем ранее, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,85%, до 5,0455 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 9.27 мск снижался на 0,2%, до 99,62 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, среди держателей других валют. Повлиять на динамику курса доллара могли опубликованные во вторник данные по американской экономике. Объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, что меньше ожиданий аналитиков. При этом индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, по данным аналитической Conference Board. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 10 818 долларов, алюминия - снизилась на 0,41%, до 2 800,5 доллара, стоимость цинка - опустилась на 0,23%, до 2 993 долларов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864949893_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_c7aee8afbebbcafe7c12142c55063047.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, comex, золото, биржевые цены на золото
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex, золото, биржевые цены на золото
09:40 26.11.2025
 
Медь подорожала на фоне ослабления доллара

Цены на медь выросли более чем на 1,5% на фоне ослабления доллара

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство меди
Производство меди - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Производство меди. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается более чем на 1,5% в среду утром на фоне ослабления курса доллара после статистики по экономике США, вышедшей днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,85%, до 5,0455 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) на 9.27 мск снижался на 0,2%, до 99,62 пункта. Ослабление доллара повышает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, среди держателей других валют.
Повлиять на динамику курса доллара могли опубликованные во вторник данные по американской экономике. Объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% в месячном выражении, что меньше ожиданий аналитиков. При этом индекс доверия потребителей в США в ноябре сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта, по данным аналитической Conference Board.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 10 818 долларов, алюминия - снизилась на 0,41%, до 2 800,5 доллара, стоимость цинка - опустилась на 0,23%, до 2 993 долларов.
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАComexзолотобиржевые цены на золото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала