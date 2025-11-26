В Мексике ужесточили наказание за вымогательство

https://1prime.ru/20251126/meksika-864945343.html

МЕХИКО, 26 ноя - ПРАЙМ. Палата депутатов Мексики единогласно одобрила закон, направленный на предотвращение и расследование случаев вымогательства, подтвердив ужесточение наказания за это преступление до 42 лет лишения свободы. Согласно трансляции парламентской сессии, 450 мексиканских депутатов единогласно проголосовали за принятие ряда статей нового закона, которые были отредактированы при голосовании в сенате. Таким образом, закон был одобрен в целом и по отдельным статьям и будет передан исполнительной власти для публикации и вступления в силу. Закон устанавливает базовое наказание за вымогательство от 15 до 25 лет тюрьмы и штраф до 500 минимальных зарплат, а также предусматривает около 30 отягчающих обстоятельств. В зависимости от их наличия срок может увеличиваться до 33, 37 и максимум до 42 лет, в частности, при применении насилия, вымогательстве у предпринимателей, мигрантов, несовершеннолетних, пожилых людей или беременных женщин. Документ также предусматривает ответственность для сотрудников органов правопорядка и пенитенциарной системы, которые, зная о вымогательстве, не сообщат об этом. Для них после корректировки документа сенатом установлено наказание от 10 до 20 лет тюрьмы. Предусматривается также единое уголовное определение вымогательства для всех 32 штатов, автоматическое начало расследований без заявления потерпевшего и возможность анонимных обращений по этому преступлению через телефонный номер 089.

