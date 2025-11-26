https://1prime.ru/20251126/minekonomrazvitiya-864962589.html

Инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении

Инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 24 ноября составила 6,92% в годовом выражении против 7,12% на 17 ноября, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за период с 18 по 24 ноября цены на продовольственные товары выросли на 0,16%. Рост цен на плодоовощную продукцию составил 1,3%, на остальные продукты - 0,06%. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,08%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,16%. По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам года составит 6,8%, в 2026 году - замедлится до 4%.

