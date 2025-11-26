Минфин России разместил ОФЗ на 138 миллиардов рублей

https://1prime.ru/20251126/minfin-864960828.html
2025-11-26T18:22+0300
2025-11-26T18:22+0300
2025-11-26T18:22+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минфин России разместил в среду облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом двух серий совокупно на 138 миллиардов рублей по номиналу, свидетельствуют данные министерства. На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26252 с погашением в октябре 2033 года на 113,495 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 203,368 миллиарда. Цена отсечения составила 90,8811% от номинала, средневзвешенная цена - 91,045% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,99% годовых, средневзвешенная доходность - 14,95% годовых. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 26254 с погашением в октябре 2040 года на 21,372 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 37,61 миллиарда. Цена отсечения составила 92,3% от номинала, средневзвешенная цена - 92,4737% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 14,76% годовых, средневзвешенная доходность - 14,73% годовых. В ходе дополнительного размещения после аукциона Минфин разместил ОФЗ 26254 на 3,254 миллиарда рублей. Аукцион по ОФЗ 26252 прошел с премией по средневзвешенной доходности в размере 6 базисных пунктов к вторичному рынку, говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. "Справедливый уровень доходности ОФЗ ПД серии 26254 на вторичном рынке мы оцениваем в размере порядка 14,67% годовых, принимая во внимание доходность торгуемых накануне на вторичном рынке ОФЗ ПД с близкой дюрацией, размещение которых продолжается в настоящее время", - сказал он. "Таким образом, аукцион прошел с премией в размере 6 базисных пунктов по средневзвешенной доходности и 9 базисных пунктов по цене отсечения к нашей оценке справедливого уровня на вторичном рынке", - уточнил он. Минфин РФ по итогам восьми прошедших в октябре-ноябре аукционных дней разместил гособлигации на 3,05 триллиона рублей, обеспечив на 80% выполнение квартального плана привлечения на рынке ОФЗ, который составляет 3,8 триллиона рублей, подсчитал также эксперт.
