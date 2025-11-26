https://1prime.ru/20251126/moskva-864967555.html

В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте

В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте - 26.11.2025, ПРАЙМ

В Москве изменится стоимость проезда в городском транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января 2026 года, биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда, сообщили РИА... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T20:36+0300

2025-11-26T20:36+0300

2025-11-26T20:36+0300

бизнес

москва

московская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862573690_0:349:3019:2047_1920x0_80_0_0_118fd413ee80aefad012b04dd7b8b70c.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменится со 2 января 2026 года, биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Со 2 января 2026 года в столице изменится стоимость проезда в городском транспорте. Цены будут скорректированы в целях компенсации роста стоимости электроэнергии, топлива и инфляции, при этом с 2011 года индексация остается ниже инфляции", - рассказали агентству в пресс-службе. Ведомство отметило, что пятый год подряд биометрия останется наиболее выгодным способом оплаты проезда: стоимость одной поездки составит 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. "Стоимость одной поездки по билетам "Единый" на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 3,5 рубля. Абонементные проездные билеты остаются самыми доступными среди крупных городов России. Пассажирам будут по-прежнему доступны бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД, а также пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, если привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт"", - отметил дептранс. Пресс-служба уточнила, что доля проездных билетов, по которым доступны бесплатные пересадки, составляет 80% от всех билетов тарифного меню: это безлимитные "Единые", билет "Кошелек" по карте "Тройка", а также билет ТАТ "Автобус-Трамвай". "С 2025 года, приобретая "Единые" на 30, 90 и 365 дней зоны "Пригород" и "Единые" на 30 и 90 дней зоны "Пригород" для учащихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва - область" между Москвой и Подмосковьем. Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января 2026 года не меняется", - рассказало ведомство. Департамент уточнил, что также проиндексируют тарифы на проезд на смежных столичных автобусных маршрутах проекта "Москва - область", связывающих столицу и Московскую область. Изменения затронут как маршруты с фиксированной стоимостью, так и с зональной тарификацией. Средний размер индексации составит 14,3% и 14,9% соответственно, при этом для пассажиров сохраняются все действующие льготы и проездные билеты, которые позволяют значительно экономить на регулярных поездках.

https://1prime.ru/20251126/tarif-864967417.html

https://1prime.ru/20251119/pensiya-864710525.html

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, московская область