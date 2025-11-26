https://1prime.ru/20251126/mvf-864972437.html

МВФ предварительно договорился с Киевом по программе финансирования

ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ.

ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов. "Сотрудники МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения на уровне экспертов по запросу властей о новой 48-месячной программе расширенного финансирования с возможным доступом к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования (около 8,1 миллиарда долларов, или 295% квоты)", - говорится в заявлении лидера команды переговорщиков МВФ Гэвина Грея. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

Новости

