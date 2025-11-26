Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ предварительно договорился с Киевом по программе финансирования - 26.11.2025
МВФ предварительно договорился с Киевом по программе финансирования
МВФ предварительно договорился с Киевом по программе финансирования - 26.11.2025, ПРАЙМ
МВФ предварительно договорился с Киевом по программе финансирования
Международный валютный фонд (МВФ) заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T23:35+0300
2025-11-26T23:35+0300
ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов. "Сотрудники МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения на уровне экспертов по запросу властей о новой 48-месячной программе расширенного финансирования с возможным доступом к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования (около 8,1 миллиарда долларов, или 295% квоты)", - говорится в заявлении лидера команды переговорщиков МВФ Гэвина Грея. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов. Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
23:35 26.11.2025
 
МВФ предварительно договорился с Киевом по программе финансирования

МВФ объявил о предварительном соглашении с Киевом по программе финансирования на $8,2 млрд

ВАШИНГТОН, 26 ноя - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) заявил о достижении предварительного соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины на сумму около 8,2 миллиарда долларов.
"Сотрудники МВФ и украинские власти достигли предварительного соглашения на уровне экспертов по запросу властей о новой 48-месячной программе расширенного финансирования с возможным доступом к средствам в размере 5,94 миллиарда специальных прав заимствования (около 8,1 миллиарда долларов, или 295% квоты)", - говорится в заявлении лидера команды переговорщиков МВФ Гэвина Грея.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
СМИ: США пригрозили Украине полной остановкой помощи
24 ноября, 09:23
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает - нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фицо прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
24 ноября, 23:27
 
Финансы Мировая экономика УКРАИНА ЗАПАД Киев Сергей Марченко МВФ
 
 
