Россиян оповестили о малоизвестных льготах по налогу за 2024 год

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Все граждане РФ обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год до 1 декабря. При этом многие не знают о полагающихся им льготах и вычетах, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов."Обязанность касается транспортного налога, налога на землю и недвижимость. Однако по закону определенные категории граждан освобождаются от этого или платят не полностью", - отметил он.Большинство работающих граждан имеют вычеты по НДФЛ, которые позволяют вернуть часть уплаченного ранее или не платить налог с некоторых сумм. Стандартный вычет полагается на детей, инвалидов с детства, "чернобыльцев", военнослужащих и военных пенсионеров. Как правило, речь идет о нескольких тысячах рублей.Все граждане РФ имеют право на социальные вычеты за себя и близких. Можно вернуть 13% от расходов на лечение и покупку лекарств, обучение, благотворительность, накопительную пенсию и добровольное пенсионное страхование и даже занятия спортом. Максимальная сумма расходов для вычета составляет 120 000 рублей в год (кроме дорогостоящего лечения и обучения детей).При покупке жилья можно вернуть до 260 000 рублей от суммы затрат на квартиру, дом, строительство и т.д. (13% от 2 миллионов рублей). Можно получить вычет и при продаже имущества. Есть вычеты для тех, кто торгует на бирже через российского брокера.Вычет по земельному налогу касается отдельных категорий. Они могут уменьшить налоговую базу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров своего участка.На федеральном уровне от уплаты налога на имущество освобождены Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды; участники ВОВ, ветераны боевых действий; военнослужащие и военные пенсионеры; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; лица, принимающие (принимавшие) участие в СВО и члены их семей и пенсионеры.Льготы по транспортному налогу и ряд других, как правило, носят местный характер, о них лучше узнать в местных законодательных актах.Налоговые льготы не предоставляются автоматически (кроме стандартных вычетов на детей после заявления работодателю). Для этого нужно предоставить заявление в налоговый орган через личный кабинет на сайте ФНС.Подать декларацию на возврат НДФЛ можно в течение трех лет с момента возникновения права на вычет.

