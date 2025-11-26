Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
26.11.2025
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде - 26.11.2025, ПРАЙМ
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде
Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T14:26+0300
2025-11-26T14:26+0300
бизнес
туризм
недвижимость
антон силуанов
минфин
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864380214_0:96:2106:1280_1920x0_80_0_0_81ed636af4e104a5492026dc88a52754.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. "Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом", - сказал он. Министр уточнил, что профильным министерством в сфере развития туризма является Минэкономразвития, которое и подготовит соответствующий анализ. Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов указал, что об этом пока речи не идет, но "тема в проработке". "В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог", – сказал он.
бизнес, туризм, недвижимость, антон силуанов, минфин, совет федерации
Бизнес, Туризм, Недвижимость, Антон Силуанов, Минфин, Совет Федерации
14:26 26.11.2025
 
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде

Минфин РФ подумает о применении туристического налога к сдаче жилых домов

© Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации в Москве. Архивное фото
© Кирилл Каллиников
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
"Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом", - сказал он.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения
13:06
Министр уточнил, что профильным министерством в сфере развития туризма является Минэкономразвития, которое и подготовит соответствующий анализ.
Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов указал, что об этом пока речи не идет, но "тема в проработке".
"В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог", – сказал он.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
13:31
 
БизнесТуризмНедвижимостьАнтон СилуановМинфинСовет Федерации
 
 
