https://1prime.ru/20251126/nalog-864955731.html
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде - 26.11.2025, ПРАЙМ
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде
Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T14:26+0300
2025-11-26T14:26+0300
2025-11-26T14:26+0300
бизнес
туризм
недвижимость
антон силуанов
минфин
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864380214_0:96:2106:1280_1920x0_80_0_0_81ed636af4e104a5492026dc88a52754.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. "Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом", - сказал он. Министр уточнил, что профильным министерством в сфере развития туризма является Минэкономразвития, которое и подготовит соответствующий анализ. Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов указал, что об этом пока речи не идет, но "тема в проработке". "В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог", – сказал он.
https://1prime.ru/20251126/siluanov-864954355.html
https://1prime.ru/20251126/byudzhet-864954792.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0a/864380214_0:0:2299:1724_1920x0_80_0_0_2315cc2f6ae4aa9f1e273ca3010ec9bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, недвижимость, антон силуанов, минфин, совет федерации
Бизнес, Туризм, Недвижимость, Антон Силуанов, Минфин, Совет Федерации
Минфин рассмотрит возможность взимания туристического налога при аренде
Минфин РФ подумает о применении туристического налога к сдаче жилых домов
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ совместно с Минэкономразвития в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
"Мы в следующем году хотели проанализировать вопрос сдачи жилых домов в качестве площадей для проживания и соответственно применения в таких случаях налогообложения туристическим налогом", - сказал он.
Силуанов заявил о сохранении приоритетов бюджета за время обсуждения
Министр уточнил, что профильным министерством в сфере развития туризма является Минэкономразвития, которое и подготовит соответствующий анализ.
Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов
указал, что об этом пока речи не идет, но "тема в проработке".
"В следующем году мы вернемся к этому вопросу и соответственно вместе определимся и с тем, как оценивать сдачу квартир в аренду для проживания и рассматривать ли их как те помещения, которые используются бизнесом и с которых платят туристический налог", – сказал он.
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы