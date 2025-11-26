https://1prime.ru/20251126/nalog-864966798.html

В Госдуме призвали тщательно проработать вопрос о туристическом налоге

МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Возможное введение туристического налога при сдаче жилых домов и квартир в аренду должно быть тщательно проработано, чтобы он не стал "обратным стимулом" для обеления и легализации бизнеса, заявила первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы партии "Единая Россия" "Развитие туризма" Надежда Школкина. "Самое главное, чтобы туристический налог не стал "обратным стимулом" для бизнеса с точки зрения его обеления и легализации", - сказала Школкина журналистам. По её мнению, в этом вопросе везде должна быть логика. Депутат подчеркнула, что человек, сдающий жилье в наем или аренду, уже обязан платить налоги в соответствии с действующим законодательством. Если же его дом используется как гостевой, он также должен пройти классификацию и уплатить соответствующие налоги, добавила она. Школкина особо отметила, что любые новые налоги, в том числе туристический, должны быть сопоставимы с доходами самого малого бизнеса и не становиться обременительными. Поэтому, по ее словам, любой вопрос, касающийся введения такого налога, требует тщательной проработки, в том числе с самим предпринимательским сообществом. Ранее в среду министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ совместно с Минэкономразвития РФ в 2026 году проанализируют возможность взимания туристического налога при сдаче в аренду жилых домов. Отвечая на вопрос о возможности взимания туристического налога при сдаче в аренду помещений и квартир в многоквартирных домах, Силуанов указал, что об этом пока речи не идет, но "тема в проработке".

