Россия готова сотрудничать со всеми странами в сфере науки, заявил Фурсенко

Россия предоставляет всем заинтересованным странам возможности сотрудничества в науке, заявил РИА Новости помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

2025-11-26T17:35+0300

2025-11-26T17:35+0300

2025-11-26T17:44+0300

россия

рф

наука

СИРИУС, 26 ноя - ПРАЙМ. Россия предоставляет всем заинтересованным странам возможности сотрудничества в науке, заявил РИА Новости помощник президента РФ Андрей Фурсенко. "Ученые всегда стремились так или иначе взаимодействовать. И такие возможности есть, они предоставляются", - сказал Фурсенко на полях V Конгресса молодых учёных.По данным, которые привел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в среду на пленарном заседании Конгресса молодых ученых, в нынешнем конгрессе участвуют представители более чем 100 стран, в то время как на первый конгресс в 2021 году приезжали специалисты из 23 стран.Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.

рф

