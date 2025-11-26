https://1prime.ru/20251126/neft-864949055.html

Стоимость нефти выросла после снижения

экономика

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Нефть в среду утром дорожает после снижения цены днем ранее, рынки с одной стороны остаются чувствительными к ходу российско-украинских мирных переговоров, а с другой - сохраняют прогнозы снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 9.02 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent повышалась на 0,32%, до 62 долларов за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 58,16 доллара за баррель. По итогам торгов вторника марка Brent подешевела на 1,47%, WTI - на 1,51%. "Цены на нефть немного повышаются в начале азиатских торгов после падения накануне. В последние недели нефтяные котировки находятся в состоянии перетягивания каната между возможностью заключения мирного соглашения между Россией и Украиной и оптимизмом по поводу снижения ставок ФРС США", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву (Priyanka Sachdeva). Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Кроме того, в ночь на среду Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 21 ноября уменьшились на 1,9 миллиона баррелей. Позднее в среду будет опубликована официальная еженедельная статистика по запасам нефти в стране от минэнерго США. За неделю по 14 ноября показатель снизился на 3,4 миллиона баррелей - до 424,2 миллиона.

