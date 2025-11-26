https://1prime.ru/20251126/netflix-864943899.html

Netflix выпустил трейлер фильма про рэпера Шона Комбса

2025-11-26T04:15+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Американский сервис для просмотра фильмов и сериалов Netflix выпустил трейлер нового документального фильма из четырех частей про жизнь скандально известного американского рэпера Шона Комбса (Diddy), продюсером выступил рэпер Кертис Джексон, известный как 50 Cent. "В новом четырехсерийном документальном фильме "Шон Комбс: Расплата" от исполнительного продюсера... Кертиса 50 Cent Джексона и режиссера, лауреата премии "Эмми" Александрии Стэплтон представлено ошеломляющее исследование жизни медиамагната, легенды музыки и осужденного преступника", - говорится в описании к трейлеру на сайте сервиса. Согласно данным на сайте Netflix, премьера фильма состоится 2 декабря. Ранее суд приговорил Diddy к 50 месяцам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов за перевозку женщин для занятия проституцией. Музыкальный магнат Diddy с сентября 2024 года стал мишенью для множества исков по обвинениям в изнасилованиях, домогательствах и побоях, а также в противозаконном лишении свободы. Предполагается, что преступления были совершены в период между 2000 и 2022 годами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе на скандально знаменитых вечеринках Комбса. Музыкант отвергает обвинения.

