Объем выдачи займов МФО в России в III квартале снизился на 1,3%

2025-11-26T02:17+0300

финансы

банки

россия

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Объем выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России по итогам третьего квартала снизился на 1,3% - до 357 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР". "Объем выдачи займов МФО по итогам третьего квартала 2025 года составил 357 миллиардов рублей. Снижение за квартал – 1,3% против роста в 10% кварталом ранее", - говорится в сообщении. "Снижение выдач при росте портфеля произошло на фоне увеличения доли займов на более длительный срок и на большие суммы, а также на фоне продолжающейся жесткой политики в части одобрения ссуд клиентам со стороны МФО", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что количество действующих договоров в совокупности составило 25,7 миллиона. Прирост по сравнению с прошлым кварталом составил 1,1% против роста во втором 4,4%. "Аналогичный показатель прироста менее 1% в последний раз был зафиксирован в период ковидных ограничений. На МФО (без учета банковских МФО и маркетплейсов) приходится 16,9 миллиона – рост за квартал минимальные 0,5% против 2,4% кварталом ранее, на банковские (включая маркетплейсы) – 8,8 миллиона и рост соответственно на уровне 3,7% против 9% кварталом ранее", - указывается в материалах. Что касается способов выдачи, то после роста на протяжении трех кварталов офлайн-выдачи показали достаточно резкое сокращение в 5,6%. "Тенденция по преобладанию онлайн-сегмента продолжила свое развитие в текущем квартале, что связано с процессом оптимизации процесса построения работы – многие МФО продолжают закрывать офисы, переводя весь поток в онлайн", - отметили в пресс-службе. Там добавили, что сами клиенты предпочитают оформлять ссуды онлайн – около 50% клиентов ставят во главе принятия решения скорость и возможность оформления займа, не выходя из дома.

2025

