https://1prime.ru/20251126/ohotnik-864946127.html
Боец рассказал, как спас четверых сослуживцев
Боец рассказал, как спас четверых сослуживцев - 26.11.2025, ПРАЙМ
Боец рассказал, как спас четверых сослуживцев
Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа с позывным "Охотник" рассказал РИА Новости, как был ранен, спасая четверых... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T06:07+0300
2025-11-26T06:07+0300
2025-11-26T06:56+0300
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864946127.jpg?1764129373
ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа с позывным "Охотник" рассказал РИА Новости, как был ранен, спасая четверых сослуживцев на константиновском направлении. "Увидел, когда летела вражеская FPV (дрон – ред.), и забежал в блиндаж, предупредил ребят, спас их от смерти. А сам пострадал. Гляжу, летит вражеская FPV, и смотрю, к нам летит в блиндаж. Я побежал в блиндаж, забежал, крикнул ребятам, предупредил. Они разбежались, а я остался возле дверей", – сказал "Охотник". Он добавил, что сам в результате удара вражеского дрона получил ранения средней степени тяжести. Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33-му мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , владимир путин
Общество , Владимир Путин
Боец рассказал, как спас четверых сослуживцев
Боец ВС России спас четверых сослуживцев на Константиновском направлении и получил ранение
ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа с позывным "Охотник" рассказал РИА Новости, как был ранен, спасая четверых сослуживцев на константиновском направлении.
"Увидел, когда летела вражеская FPV (дрон – ред.), и забежал в блиндаж, предупредил ребят, спас их от смерти. А сам пострадал. Гляжу, летит вражеская FPV, и смотрю, к нам летит в блиндаж. Я побежал в блиндаж, забежал, крикнул ребятам, предупредил. Они разбежались, а я остался возле дверей", – сказал "Охотник".
Он добавил, что сам в результате удара вражеского дрона получил ранения средней степени тяжести.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33-му мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.