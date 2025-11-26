https://1prime.ru/20251126/ohotnik-864946127.html

Боец рассказал, как спас четверых сослуживцев

ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа с позывным "Охотник" рассказал РИА Новости, как был ранен, спасая четверых сослуживцев на константиновском направлении. "Увидел, когда летела вражеская FPV (дрон – ред.), и забежал в блиндаж, предупредил ребят, спас их от смерти. А сам пострадал. Гляжу, летит вражеская FPV, и смотрю, к нам летит в блиндаж. Я побежал в блиндаж, забежал, крикнул ребятам, предупредил. Они разбежались, а я остался возле дверей", – сказал "Охотник". Он добавил, что сам в результате удара вражеского дрона получил ранения средней степени тяжести. Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33-му мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.

