Боец рассказал, как спас четверых сослуживцев
2025-11-26T06:07+0300
2025-11-26T06:56+0300
06:07 26.11.2025 (обновлено: 06:56 26.11.2025)
 
Боец рассказал, как спас четверых сослуживцев

Боец ВС России спас четверых сослуживцев на Константиновском направлении и получил ранение

ДОНЕЦК, 26 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий 33-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа с позывным "Охотник" рассказал РИА Новости, как был ранен, спасая четверых сослуживцев на константиновском направлении.
"Увидел, когда летела вражеская FPV (дрон – ред.), и забежал в блиндаж, предупредил ребят, спас их от смерти. А сам пострадал. Гляжу, летит вражеская FPV, и смотрю, к нам летит в блиндаж. Я побежал в блиндаж, забежал, крикнул ребятам, предупредил. Они разбежались, а я остался возле дверей", – сказал "Охотник".
Он добавил, что сам в результате удара вражеского дрона получил ранения средней степени тяжести.
Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 33-му мотострелковому полку за массовый героизм и отвагу.
 
