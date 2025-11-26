https://1prime.ru/20251126/operatory-864946833.html

Российские операторы рассказали, как восстановить доступ к интернету

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. В ноябре Минцифры РФ сообщило, что российские операторы связи тестируют 24-часовой период охлаждения для сим-карт вернувшихся из-за рубежа абонентов для борьбы с БПЛА - пока гражданин не подтвердит, что он человек, доступа к мобильному интернету и СМС не будет. А операторы связи стали информировать россиян в СМС, как легко восстановить доступ по приезде на Родину: в первую очередь нужно отключить VPN и Wi-Fi и перейти по указанной ссылке, передает корреспондент РИА Новости. Так, МТС, "Мегафон" и "Билайн" направляют своим абонентам ссылку на восстановление доступа в СМС, которая ведет на сайт оператора. При этом каждый оператор связи имеет свой тест для подтверждения, что сим-карта используется человеком. К примеру, МТС просит абонента собрать пазл на экране, перемещая бегунок. Уточняется, что без прохождения проверки ограничения будут сняты автоматически только через 24 часа. Тогда как "Мегафон", помимо сбора пазла, также запрашивает код из СМС. В свою очередь у "Билайна" абоненту нужно только обновить страницу на сайте оператора - после этого верификация будет завершена. Однако до "проверки" рекомендуется удостовериться, что Wi-Fi выключен, выбрана сеть нужного оператора связи и сим-карта не находится в сети другого оператора. Все операторы предупреждают своих абонентов, что мобильный интернет и СМС вернутся в течение 5 минут после успешной проверки - сообщение об этом придет от оператора. Ранее операторы связи начали предупреждать своих абонентов о возможном временном ограничении мобильного интернета, однако уточнялось, что сервисы из "белого списка" будут работать. В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета. Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства. На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты РИА Новости, "Комсомольской правды", РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.

