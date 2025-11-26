https://1prime.ru/20251126/organizatory-864942672.html
Организаторы паромной линии Трабзон — Сочи взяли паузу
СТАМБУЛ, 26 ноя - ПРАЙМ. Организаторы паромной линии Трабзон - Сочи взяли паузу на неопределенный период до получения инструкций от турецких властей, сообщил РИА Новости представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.
Ситуация вокруг недопуска парома Seabridge из Трабзона в порт Сочи и возможное возобновление рейсов являются предметом обсуждения между чиновниками турецкого и российского министерств транспорта, сообщил ранее агентству осведомленный турецкий источник.
"Мы не будем возобновлять рейсы, пока не получим ответ с четкими инструкциями от турецких властей. На данный момент мы не продаем билеты ни на какие рейсы", - сказал Чакыр.
Ранее он сообщал, что компания компенсировала расходы пассажирам первого рейса, которым не удалось выйти в Сочи, а также вернула средства тем, кто бронировал места на рейсы в ноябре и декабре – речь о более чем 100 пассажирах.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил РИА Новости, что портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов. В том числе в пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, сказал он. Морской пункт пропуска в Сочи полностью оснащен необходимым оборудованием для приема и отправления заграничных судов, оснащение инспекционно-досмотровыми комплексами (ИДК), в том числе мобильными, не было предусмотрено при строительстве морского грузопассажирского пункта пропуска в Сочи, но их можно оборудовать дополнительно, сообщали РИА Новости в министерстве транспорта РФ.
Паром Seabridge, который должен был выполнить первый за 14 лет рейс, не получил в начале ноября разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания, заявил агентству генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.
Он отмечал, что заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, паромная линия "Сочи - Трабзон - Сочи" официально зарегистрирована в министерстве транспорта РФ, ей присвоен статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года. Вышедшее в путь 5 ноября судно вернулось в Трабзон 9 ноября, пассажиры покинули паром лишь 10 ноября.
