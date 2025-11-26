Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа - 26.11.2025
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа - 26.11.2025, ПРАЙМ
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа
Отказ Зеленского от мирного плана Трампа может иметь серьезные последствия, пишет infoBRICS. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T22:58+0300
2025-11-26T22:58+0300
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Отказ Зеленского от мирного плана Трампа может иметь серьезные последствия, пишет infoBRICS."Готовность Зеленского к переговорам проверят 27 ноября — это крайний срок, который дал ему Трамп — и если он решит поставить под угрозу мирный процесс, можно ожидать серьезные последствия со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.В материале отмечается, что администрация лидера США настроена оптимистично в отношении мирных переговоров, однако есть сомнения о готовности Зеленского обсуждать или принять "щедрые" условия сделки.Мирная инициатива США и европейские "поправки"На прошлой неделе Белый дом сообщил о разработке плана по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы территорий Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещения иностранных войск и вооружений, способных поражать глубь России.Как отметил Владимир Путин, текст плана есть у Москвы, но обсуждение пока не проводилось. Президент допустил, что документ может стать основой окончательного урегулирования. Ситуация на фронте в целом устраивает Россию, но страна открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.В Женеве прошли переговоры ЕС, США и Киева, обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и Telegraph опубликовали два варианта: по одной версии численность ВСУ — 800 тысяч; по другой — ограничений нет.
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа

InfoBRICS: отказ от мирной инициативы США чреват неприятностями для Киева

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Отказ Зеленского от мирного плана Трампа может иметь серьезные последствия, пишет infoBRICS.
"Готовность Зеленского к переговорам проверят 27 ноября — это крайний срок, который дал ему Трамп — и если он решит поставить под угрозу мирный процесс, можно ожидать серьезные последствия со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе высказались о дерзком заявлении ЕС об отправке войск на Украину
Вчера, 22:56
В материале отмечается, что администрация лидера США настроена оптимистично в отношении мирных переговоров, однако есть сомнения о готовности Зеленского обсуждать или принять "щедрые" условия сделки.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На прошлой неделе Белый дом сообщил о разработке плана по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы территорий Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещения иностранных войск и вооружений, способных поражать глубь России.
Как отметил Владимир Путин, текст плана есть у Москвы, но обсуждение пока не проводилось. Президент допустил, что документ может стать основой окончательного урегулирования. Ситуация на фронте в целом устраивает Россию, но страна открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
В Женеве прошли переговоры ЕС, США и Киева, обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и Telegraph опубликовали два варианта: по одной версии численность ВСУ — 800 тысяч; по другой — ограничений нет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
На Западе забили тревогу из-за положения Киева после переговоров с США
Вчера, 22:54
 
В миреСШАМОСКВАУКРАИНАReutersВладимир ПутинЕСВСУ
 
 
