СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа

МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Отказ Зеленского от мирного плана Трампа может иметь серьезные последствия, пишет infoBRICS."Готовность Зеленского к переговорам проверят 27 ноября — это крайний срок, который дал ему Трамп — и если он решит поставить под угрозу мирный процесс, можно ожидать серьезные последствия со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.В материале отмечается, что администрация лидера США настроена оптимистично в отношении мирных переговоров, однако есть сомнения о готовности Зеленского обсуждать или принять "щедрые" условия сделки.Мирная инициатива США и европейские "поправки"На прошлой неделе Белый дом сообщил о разработке плана по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы территорий Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещения иностранных войск и вооружений, способных поражать глубь России.Как отметил Владимир Путин, текст плана есть у Москвы, но обсуждение пока не проводилось. Президент допустил, что документ может стать основой окончательного урегулирования. Ситуация на фронте в целом устраивает Россию, но страна открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.В Женеве прошли переговоры ЕС, США и Киева, обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и Telegraph опубликовали два варианта: по одной версии численность ВСУ — 800 тысяч; по другой — ограничений нет.

