https://1prime.ru/20251126/otkaz-864971173.html
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа - 26.11.2025, ПРАЙМ
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа
Отказ Зеленского от мирного плана Трампа может иметь серьезные последствия, пишет infoBRICS. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T22:58+0300
2025-11-26T22:58+0300
2025-11-26T22:58+0300
в мире
сша
москва
украина
reuters
владимир путин
ес
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 26 нoя — ПРАЙМ. Отказ Зеленского от мирного плана Трампа может иметь серьезные последствия, пишет infoBRICS."Готовность Зеленского к переговорам проверят 27 ноября — это крайний срок, который дал ему Трамп — и если он решит поставить под угрозу мирный процесс, можно ожидать серьезные последствия со стороны Вашингтона", — говорится в публикации.В материале отмечается, что администрация лидера США настроена оптимистично в отношении мирных переговоров, однако есть сомнения о готовности Зеленского обсуждать или принять "щедрые" условия сделки.Мирная инициатива США и европейские "поправки"На прошлой неделе Белый дом сообщил о разработке плана по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, документ включает передачу под контроль Москвы территорий Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещения иностранных войск и вооружений, способных поражать глубь России.Как отметил Владимир Путин, текст плана есть у Москвы, но обсуждение пока не проводилось. Президент допустил, что документ может стать основой окончательного урегулирования. Ситуация на фронте в целом устраивает Россию, но страна открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.В Женеве прошли переговоры ЕС, США и Киева, обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому плану. Reuters и Telegraph опубликовали два варианта: по одной версии численность ВСУ — 800 тысяч; по другой — ограничений нет.
https://1prime.ru/20251126/voyska-864971038.html
https://1prime.ru/20251126/peregovory-864970838.html
сша
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, украина, reuters, владимир путин, ес, всу
В мире, США, МОСКВА, УКРАИНА, Reuters, Владимир Путин, ЕС, ВСУ
СМИ предупредили Зеленского о последствиях отказа от плана Трампа
InfoBRICS: отказ от мирной инициативы США чреват неприятностями для Киева