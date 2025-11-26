https://1prime.ru/20251126/otnosheniya-864951048.html
Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и США выстраиваются тяжело, в том числе путем телефонных контактов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Они (отношения РФ и США - ред.) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
