Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США

Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США

26.11.2025

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и США выстраиваются тяжело, в том числе путем телефонных контактов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. "Они (отношения РФ и США - ред.) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

