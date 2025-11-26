Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США - 26.11.2025
Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США
Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США - 26.11.2025, ПРАЙМ
Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США
Отношения России и США выстраиваются тяжело, в том числе путем телефонных контактов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. | 26.11.2025, ПРАЙМ
россия
общество
сша
рф
юрий ушаков
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и США выстраиваются тяжело, в том числе путем телефонных контактов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. &quot;Они (отношения РФ и США - ред.) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону&quot;, - сказал Ушаков журналисту &quot;России 1&quot; Павлу Зарубину.
сша
рф
россия, общество, сша, рф, юрий ушаков
РОССИЯ, Общество , США, РФ, Юрий Ушаков
10:09 26.11.2025
 
Ушаков объяснил, как выстраиваются контакты России и США

Ушаков: отношения России и США выстраиваются также по телефону

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Отношения России и США выстраиваются тяжело, в том числе путем телефонных контактов, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Они (отношения РФ и США - ред.) сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело, выстраиваются путем вот такого рода контактов, в том числе и по телефону", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

