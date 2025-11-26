Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/pensii-864970467.html
Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59%
Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59% - 26.11.2025, ПРАЙМ
Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59%
Сенаторы одобрили закон, по которому с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий ряда категорий граждан, в частности,... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T22:44+0300
2025-11-26T22:44+0300
общество
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, по которому с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий ряда категорий граждан, в частности, проходивших военную службу и службу в ОВД, сохраняется на уровне 93,59%. Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, в Госнаркоконтроле, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ. "Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий в 2026 году, сохраняется на уровне 93,59%", - сказал зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк, представляя документ. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. В заключении социального комитета Совфеда отмечается, что законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" учитывается повышение денежного довольствия... на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2026 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.
https://1prime.ru/20251119/pensiya-864710525.html
https://1prime.ru/20251119/stazh-864668030.html
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, москва
Общество , РФ, МОСКВА
22:44 26.11.2025
 
Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59%

Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, по которому с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий ряда категорий граждан, в частности, проходивших военную службу и службу в ОВД, сохраняется на уровне 93,59%.
Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, в Госнаркоконтроле, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ.
Рублевые купюры разного достоинства, платежный документ одного из единых информационно-расчетных центров Москвы, социальная карта москвича - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
В России проиндексируют страховые пенсии с 1 января 2026 года, заявил Пудов
19 ноября, 16:23
"Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий в 2026 году, сохраняется на уровне 93,59%", - сказал зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк, представляя документ.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
В заключении социального комитета Совфеда отмечается, что законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" учитывается повышение денежного довольствия... на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2026 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.
Пенсия по потере кормильца - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Пенсионерам объяснили, куда может исчезнуть трудовой стаж
19 ноября, 02:02
 
ОбществоРФМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала