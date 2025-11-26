https://1prime.ru/20251126/pensii-864970467.html

Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59%

Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59% - 26.11.2025, ПРАЙМ

Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59%

Сенаторы одобрили закон, по которому с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий ряда категорий граждан, в частности,... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T22:44+0300

2025-11-26T22:44+0300

2025-11-26T22:44+0300

общество

рф

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg

МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, по которому с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий ряда категорий граждан, в частности, проходивших военную службу и службу в ОВД, сохраняется на уровне 93,59%. Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, в Госнаркоконтроле, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ. "Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий в 2026 году, сохраняется на уровне 93,59%", - сказал зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк, представляя документ. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. В заключении социального комитета Совфеда отмечается, что законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" учитывается повышение денежного довольствия... на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2026 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.

https://1prime.ru/20251119/pensiya-864710525.html

https://1prime.ru/20251119/stazh-864668030.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, москва