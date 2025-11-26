Размер денежного довольствия для исчисления военных пенсий составит 93,59%

https://1prime.ru/20251126/pensii-864970467.html
МОСКВА, 26 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, по которому с 1 января 2026 года размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий ряда категорий граждан, в частности, проходивших военную службу и службу в ОВД, сохраняется на уровне 93,59%. Речь идет о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, в Госнаркоконтроле, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ. "Размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий в 2026 году, сохраняется на уровне 93,59%", - сказал зампредседателя комитета СФ по обороне и безопасности Константин Басюк, представляя документ. Закон должен вступить в силу с 1 января 2026 года. В заключении социального комитета Совфеда отмечается, что законом "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов" учитывается повышение денежного довольствия... на прогнозный уровень инфляции - 4% с 1 октября 2026 года, что, как следствие, повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, на 4%.
