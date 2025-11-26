Европейцы стали чаще переезжать в Россию, заявил Володин

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Жители европейских государств стали чаще выбирать Россию своим новым местом жительства, ежемесячно соответствующие заявки подают около 150 человек, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Жители европейских государств всё чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию. В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений", - написал Володин в своем канале в Мах. По его словам, больше всего желающих переехать в Россию приходится на граждан из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы. Он уточнил, что в качестве причин выбора России граждане европейских стран называют: безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, нарастающие экономические проблемы у них на родине. "Несколько фактов: второй год подряд фиксируется рецессия в экономике Германии. В ФРГ признают, что почти каждый немецкий город находится на грани банкротства. Госдолг Италии по итогам 2024 года — 142% ВВП, Франции — 112% ВВП, Германии — 62,9% ВВП. В Европе массово закрываются предприятия, растёт уровень безработицы. Сокращаются социальные пособия и выплаты. Пропаганда смены пола зашкаливает", - отметил Володин. Председатель Госдумы подчеркнул, что в девяти европейских странах - Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии - отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. Кроме того, еще в девяти странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании - с 12 лет, в Бельгии, Швеции, Португалии - с 16 лет. "Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей. И находят ее. В России", - заключил он.
09:50 26.11.2025
 
Европейцы стали чаще переезжать в Россию, заявил Володин

Володин: европейцы стали чаще выбирать Россию своим новым местом жительства

© РИА Новости . Максим Блинов | Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Жители европейских государств стали чаще выбирать Россию своим новым местом жительства, ежемесячно соответствующие заявки подают около 150 человек, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Жители европейских государств всё чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию. В 2024 году те, кто разделяет наши традиционные ценности, получили такую возможность. Ежемесячно заявки оформляют порядка 150 человек. По данным МВД, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений", - написал Володин в своем канале в Мах.
По его словам, больше всего желающих переехать в Россию приходится на граждан из Германии, Латвии, Франции, Италии, Англии, Эстонии, Литвы.
Он уточнил, что в качестве причин выбора России граждане европейских стран называют: безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, нарастающие экономические проблемы у них на родине.
"Несколько фактов: второй год подряд фиксируется рецессия в экономике Германии. В ФРГ признают, что почти каждый немецкий город находится на грани банкротства. Госдолг Италии по итогам 2024 года — 142% ВВП, Франции — 112% ВВП, Германии — 62,9% ВВП. В Европе массово закрываются предприятия, растёт уровень безработицы. Сокращаются социальные пособия и выплаты. Пропаганда смены пола зашкаливает", - отметил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что в девяти европейских странах - Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии - отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. Кроме того, еще в девяти странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании - с 12 лет, в Бельгии, Швеции, Португалии - с 16 лет.
"Поэтому граждане европейских государств ищут лучшую жизнь для себя и своих детей. И находят ее. В России", - заключил он.
 
Заголовок открываемого материала